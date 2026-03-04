Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.

10 beneficii ale urzicilor

Urzicile sunt unele dintre cele mai valoroase verdețuri de primăvară care cresc în mod spontan la noi. Sunt folosite de secole atât în alimentație, cât și în medicina tradițională. Deși sunt adesea privite cu ușoară teamă din cauza perilor care înțeapă, ele sunt foarte bogate în substanțe nutritive și compuși benefici.

Cea mai cunoscută specie comestibilă de urzici este Urtica dioica. Aceasta crește spontan în Europa, inclusiv în România, dar și în alte zone din lume. O altă specie comestibilă este Urtica urens, urzica mică, cu proprietăți similare, dar ceva mai intensă ca acțiune. Ambele sunt utilizate în rețete de mâncăuri cu urzici, în special primăvara, când frunzele tinere sunt fragede și bogate în nutrienți.

Ce conțin urzicile – bogate în vitamine și minerale

Din punct de vedere nutritiv, urzica este foarte valoroasă, este bogată în antioxidanți, în vitamine și minerale.

Vitamina C în cantități comparabile cu unele citrice

Vitamina A

Vitamina K

Vitamine din complexul B

Fier în cantitate semnificativă

Calciu

Magneziu

Potasiu

Siliciu

Proteine vegetale

Flavonoide, carotenoide și alți antioxidanți

Urzica are un conținut caloric scăzut, dar o densitate nutrițională mare, ceea ce înseamnă că oferă multe substanțe benefice cu un aport energetic redus.

Previne și tratează anemia ușoară

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale urzicilor este dat de rolul său adjuvant în prevenirea anemiei feriptive.

Frunzele conțin fier în cantitate relevantă pentru o plantă verde, însă ceea ce face diferența este asocierea naturală cu vitamina C, care crește absorbția intestinală a fierului. În plus, urzica furnizează acid folic și cantități mici din complexul B.

Studiile experimentale pe animale au arătat creșteri ale hemoglobinei și ale numărului de globule roșii după administrarea extractelor de urzică.

Urzicile sunt bogate în vitamine și minerale și au numeroase beneficii – Foto Shutterstock.com

Efect antiinflamator, ameliorarea durerilor articulare

Un alt beneficiu important este dat de efectul antiinflamator. Urzica conține flavonoide precum quercetina și kaempferolul, alături de acizi fenolici și alți compuși bioactivi care intervin în procesul inflamației.

Cercetările au arătat că extractele de frunză pot reduce producția de citokine proinflamatorii. Aceste mecanisme explică de ce urzica a fost studiată în contextul bolilor articulare inflamatorii, iar unele studii clinice au raportat ameliorarea durerii și rigidității la pacienți cu osteoartrită sau artrită reumatoidă.

Rol antioxidant

Urzica are și un rol antioxidant semnificativ. Frunzele sunt bogate în vitamina C, carotenoide (precum beta-carotenul și luteina) și polifenoli.

Acești compuși neutralizează radicalii liberi, molecule instabile care pot deteriora structurile celulare și care contribuie la îmbătrânirea prematură și la apariția bolilor cronice.

Prin reducerea stresului oxidativ, consumul regulat de alimente bogate în astfel de compuși poate contribui la protecția sistemului cardiovascular, metabolic și chiar neurologic.

Reglarea glicemiei

Cercetările sugerează că urzica poate avea un efect moderat de reglare a glicemiei. Studiile experimentale indică faptul că anumite extracte pot stimula secreția de insulină sau pot îmbunătăți sensibilitatea țesuturilor la insulină.

Alte date sugerează inhibarea unor enzime implicate în digestia carbohidraților, ceea ce poate încetini absorbția glucozei.

În studii clinice de dimensiuni mici, la persoane cu diabet de tip 2, administrarea de extracte de urzică a fost asociată cu scăderi ale glicemiei a jeun și, în unele cazuri, ale hemoglobinei glicozilate.

Efectele sunt moderate și nu înlocuiesc tratamentul medicamentos, dar susțin ideea că planta poate avea un rol adjuvant, cu condiția monitorizării medicale.

Sănătatea tractului urinar și a prostatei

Un alt beneficiu al consumului de urzici este legat de sănătatea prostatei. Extractele din rădăcina de Urtica dioica sunt utilizate în fitoterapia hiperplaziei benigne de prostată.

Studiile clinice au arătat ameliorarea simptomelor urinare. De asemenea, efectul antiinflamator contribuie la reducerea disconfortului.

Urzica are și un efect diuretic ușor. Prin creșterea volumului urinar, poate ajuta la reducerea retenției de apă. Acest efect este probabil legat de faptul că este bogată în potasiu, cât și de prezența unor compuși care stimulează filtrarea renală.

De aceea este folosită tradițional în cure de primăvară și în susținerea sănătății tractului urinar. Totuși, efectul este blând și diferă semnificativ față de cel al diureticelor medicamentoase.

Menține sănătatea cardiovasculară

Conținutul de potasiu al urzicilor contribuie la echilibrul electrolitic și poate susține reglarea tensiunii arteriale.

În plus, prin reducerea inflamației și a stresului oxidativ, urzica poate contribui la protecția vaselor de sânge pe termen lung. Există și cercetări preliminare care indică o posibilă îmbunătățire a profilului lipidic, cu scăderi modeste ale colesterolului total și LDL, arată healthline.com.

Susținerea sănătății osoase

Un alt aspect important este susținerea sănătății osoase. Urzica conține calciu, magneziu și vitamina K1, nutrient esențial pentru activarea osteocalcinei, o proteină implicată în fixarea calciului în os.

Aportul adecvat de vitamina K este asociat cu o densitate minerală osoasă mai bună și risc redus de fracturi. Astfel, urzica poate contribui la aportul de micronutrienți necesari sistemului osos, mai ales într-o dietă bazată pe alimente integrale.

Susține sistemul imunitar

În ceea ce privește sistemul imunitar, urzica are beneficii semnificative. Anumite studii sugerează că extractele de urzică pot reduce eliberarea de histamină și pot regla răspunsul inflamator implicat în alergii.

De aceea, extractul de urzică ajută în rinita alergică sezonieră, unde unele persoane au raportat ameliorarea simptomelor. Efectele sunt moderate, dar poate ajuta ca remediu pe lângă tratamentul medicamentos.

Vindecarea rănilor

În unele țări, sucul de frunze de urzică este folosit pentru arsuri, tăieturi și alte răni, arată WebMD.com

Frunzele conțin vitamina K, care contribuie la procesul de coagulare a sângelui.În al doilea rând, are efect antiinflamator și antioxidant, datorită flavonoidelor și vitaminei C. Acești compuși pot reduce inflamația locală și stresul oxidativ din zona lezată, factori care influențează viteza de regenerare.

Când să gătești urzici – cum le alegi

Urzicile sunt cel mai bune atunci când sunt tinere, fragede și abia apărute, iar momentul optim diferă ușor în funcție de zonă. Sezonul începe de obicei în luna martie și ține până în aprilie-mai. Primele urzici de primăvară sunt cele mai valoroase din punct de vedere nutritiv, au frunze mici, moi, gust mai delicat și concentrație ridicată de vitamine.

Dacă vrei să le cumperi, caută-le în piețe agroalimentare în plin sezon de primăvară. Alege legături cu frunze de un verde intens, proaspete, fără pete galbene sau frunze ofilite. Tulpinile trebuie să fie subțiri, nu lemnoase, iar frunzele mici și fragede. Evită urzicile cu tulpini groase și frunze mari, pentru că sunt mai bătrâne, mai fibroase și pot avea gust mai amar.

Dacă preferi să le culegi singur, este esențial să alegi locuri curate, departe de drumuri circulate, zone industriale sau terenuri posibil contaminate cu pesticide. Când le culegi, poartă mănuși groase pentru a evita înțepăturile.

Cum să gătești urzici

Urzicile se gătesc simplu, dar au nevoie de puțină atenție la început, mai ales la curățare. Este bine să folosești mănuși când le cureți, pentru că în stare crudă au peri urticanți care pot irita pielea. Se aleg frunzele sănătoase, se îndepărtează eventualele tulpini groase și se spală foarte bine în mai multe ape reci, pentru a elimina nisipul sau impuritățile.

Urmează opărirea, un pas esențial. Se pune apă la fiert cu puțină sare, iar când clocotește se adaugă urzicile. Se lasă doar câteva minute, până când frunzele se înmoaie și își schimbă culoarea într-un verde intens.

De aici, modul de preparare depinde de rețetă. Cea mai simplă variantă este mâncarea clasică de urzici. Se călește ușor ceapă tocată fin în puțin ulei, se adaugă urzicile scurse și tocate, apoi puțină zeamă din cea în care au fiert sau apă caldă. Se lasă să fiarbă câteva minute, cât să se lege aromele. La final se adaugă usturoi pisat, sare după gust. Uneori se adaugă puțină făină sau mălai pentru a lega compoziția, obținând o textură mai cremoasă.

Urzicile pot fi gătite asemănător cu spanacul, și servite alături de ouă ochiuri sau mămăligă. De asemenea, pot fi transformate într-o supă sau ciorbă.

Important este să nu le gătești excesiv, pentru că își pierd din culoare și o parte din vitaminele sensibile la căldură.

Sursă foto – Shutterstock.com