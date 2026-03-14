Perchezițiile au fost realizate la cererea procurorilor germani, care îi acuză pe Ileana și pe Gradu Cârpaci că au transformat un român din Germania în sclav și l-au obligat să îi doneze lui Gradu un rinichi.

Imagini din interiorul casei lui Gradu Cârpaci, obținute de Libertatea, arată că proprietarul a încercat să imite stilul de amenajare al Castelului Peleș, cu foarte multe sculpturi și amenajări din lemn. Pe unul din pereți se află chiar o copie a unei picturi cu regina Elisabeta din Castelul Peleș.

Baia cu calorifere aurite și canapea

Forțele de ordine care au percheziționat vila lui Gradu Cârpaci de pe Splaiul Tudor Vladimirescu au avut parte de o surpriză în momentul în care au pătruns în clădire. Așteptarea era ca palatul să fie amenajat cu granit și decoruri aurite, dar la fața locului au descoperit un palat ai cărui pereți sunt placați cu sculpturi din lemn.

Imaginile obținute de Libertatea arată că întreaga amenajare a palatului de pe Splaiul Tudor Vladimirescu are la bază lemnul, lăsând impresia că fiecare centimetru din interiorul clădirii este sculptat, cu intenția evident de transmitere a opulenței.

„Piesa de greutate” a palatului este baia de dimensiuni mari, iluminată cu ajutorul unui candelabru uriaș. Aici lemnul este înlocuit cu gresie și faianță de culoare albastră și decoruri aurii, inclusiv robineții și caloriferele fiind aurite. În mijlocul încăperii se află un jacuzzi, iar în fața „tronului” și a bideului este așezată o canapea.

Baia este dotată cu două chiuvete, în fața cărora sunt amplasate două scaune cu tapițerie colorată și picioare aurite. Pata de culoare a încăperii este asigurată de câteva flori artificiale, portocalii și roșii, așezate lângă geam, în bătaia soarelui.

Baia din palatul deținut de Gradu Cârpaci

Copia unei picturi din Castelul Peleș, în holul mare al palatului din Timișoara

Un specialist consultat de Libertatea, care a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat că lemnul folosit în amenajare este, cel mai probabil, nuc și stejar, fiind evident că „este o casă de mulți bani, dar stilul este eclectic (n.r. – un stil artistic și de design care combină elemente din mai multe stiluri diferite)”.

Expertul care a analizat imaginile cu interiorul palatului deținut de Gradu Cârpaci a concluzionat că interiorul „conține multe lucruri de valoare (lambriuri, plafoane, lustre), dar si kitsch-uri, în special statuetele”. „Este un interior decorat în stil istorist (n.r. – care se inspiră din recrearea stilurilor istorice sau imitarea operei artiștilor și artizanilor istorici), destul de kitschos, dacă mă întrebați pe mine”, a mai declarat expertul.

Specialistul rugat să analizeze imaginile obținute de Libertatea a descoperit că în holul mare al vilei din Timișoara, între vitralii, se regăsește o copie după o pânză cu regina Elisabeta, semnată de pictorul francez Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ. Originalul se găsește în sala de concerte a Castelului Peleș. „Lustrele sunt din cristal de Boemia”, a mai explicat expertul care a analizat fotografiile cu interiorul casei lui Gradu Cârpaci.

Copia după o pânză cu regina Elisabeta, semnată de pictorul francez Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ

Pictura originală din sala de concerte a Castelului Peleș

Acuzațiile aduse familiei Ileana și Gradu Cârpaci, în Germania

Trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală gravă și amenințare. Acestea sunt acuzațiile aduse lui Gradu și Ileana Cârpaci, de către procurorii din Germania, care au emis pe numele românilor un mandat european de arestare. Conform surselor Libertatea, Gradu și Ileana Cârpaci sunt acuzați că l-au transformat pe Claudiu M. într-un sclav. Pe fondul problemelor renale severe de care suferea Gradu, victima a fost constrânsă să accepte să îi doneze acestuia un rinichi.



Potrivit procurorilor germani, în casa din München a familiei Cârpaci, Ileana și Gradu i-au amenajat victimei o locuință, făcând-o total dependentă de ei. Practic, susțin anchetatorii, victima a fost lăsată fără pașaport și carte de identitate și a fost obligată să presteze munci în beneficiul familiei Cârpaci, dar și să semneze contracte de vânzare-cumpărare a unor mașini.

Autoritățile germane susțin că, sub amenințarea uciderii părinților din România, victima a fost constrânsă să accepte să îi doneze lui Gradu Cârpaci un rinichi. Transplantul de rinichi a avut loc în iunie 2022, la Spitalul Universitar Freiburg am Breisgau. La spital, cu ocazia transplantului, victima a declarat, în mod fals, că este nepotul lui Gradu Cârpaci.

Scandalurile în care au fost implicați Ileana și Gradu Cârpaci

Ancheta din Germania nu este prima care îi vizează pe Ileana și Gradu Cârpaci. În urmă cu aproximativ 15 ani, cei doi soți au fost acuzați că au agresat-o pe avocata Carmen Obârșanu, care îl reprezenta pe un bătrân, care îi acuza pe Ileana și pe Gradu că îl terorizează pentru a-l determina să plece din casă. În final, dosarul agresiunii lui Obârșanu a fost clasat, avocata acuzând că soții Cârpaci au fost protejați.

În 2014, Ileana Cârpaci a fost acuzată de lipsire de libertate după ce a luat cu forţa o fată de 14 ani de pe stradă pentru a i-o dărui fiului său, Ricardo. Părinții fetei au bănuit de la început că fata a fost răpită de o altă familie de romi, între cele două clanuri existând o înţelegere eşuată pentru căsătoria copiilor. După două săptămâni de la răpire, cele două familii s-au împăcat și au ajuns în fața staborului, un tribunal al comunității rome, iar fata a fost restituită părinţilor.

