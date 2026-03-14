Unul dintre conceptele centrale promovate de dr. Alexiu este cel de „pacienteză”, un termen inventat pentru a descrie efortul medicilor de a-și adapta limbajul tehnic la nevoile publicului larg.

„Puțini profesioniști din domeniul medical au ales această cale, să își schimbe abordarea, vocabularul, tonul vocii, structura frazei, pentru a vorbi în PACIENTEZĂ, termen inexistent în DEX, dar pe care l-am inventat pentru a ilustra modul în care ar trebui să vorbim cu aceia care ne sunt temporar sau permanent pacienți”, explică medicul.

Tranziția către spațiul digital nu este lipsită de riscuri. Dr. Alexiu subliniază că medicii care aleg să informeze publicul pe internet părăsesc zona de confort a cabinetului pentru „hăul online”, asumându-și „informarea și educația, laolaltă cu ura și indisciplina care le însoțește”.

Dincolo de premii, evenimentul a fost o celebrare a comunității medicale și a noilor generații. Dr. Sandra Alexiu a punctat importanța moștenirii lăsate în urmă: „Lăsăm, din fericire, în urma noastră, câteva generații de medici tineri bine pregătiți, calzi, empatici, comunicativi și pasionați de această specialitate”. Mesajul final rămâne unul de optimism, subliniind că disciplina și adevărul pot învinge dezinformarea atunci când sunt livrate cu bunătate și profesionalism.

