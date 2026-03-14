Născută în România, Natalie Musteață s-a afirmat profesional în Statele Unite. Astăzi, ea activează la New York, unde trăiește, fiind un nume tot mai prezent în elita culturală a metropolei americane.

Cu o carieră solidă în cercetare și mediul muzeal, Musteață și-a transformat interesul pentru relația dintre artă și societate într-un succes cinematografic internațional.

Scurtmetrajul Two People Exchanging Saliva, regizat de Natalie Musteață și Alexandre Singh, propune o viziune provocatoare asupra lumii moderne. Într-un sistem unde palmele sunt valută, iar dragostea este interzisă prin lege, filmul reușește să transforme absurdul în artă nominalizată la Oscar. Pelicula concurează acum pentru statueta de aur la categoria Best Live Action Short Film, fiind deja considerată una dintre cele mai curajoase producții recente.

Lansat la prestigiosul festival din Telluride, scurtmetrajul a devenit rapid un favorit al criticilor datorită umorului absurd și a mesajului social profund. Succesul de public și de critică de la festivalurile internaționale i-a pavat drumul către „lista scurtă” de la Oscar, plasând-o pe regizoarea de origine română în elita cinematografiei actuale.

Regizoarea română demonstrează astfel că o viziune radicală, dublată de o execuție impecabilă, poate sparge barierele convenționale, transformându-se într-un proiect de referință, aclamat la cel mai înalt nivel internațional.

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar 2026 va avea loc duminică, 15 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, începâd cu ora 7 p.m. Nominalizații din toate cele 24 de categorii au fost anunțați live la Los Angeles, în ianuarie, de actrița nominalizată la Oscar Danielle Brooks și de actorul Lewis Pullman, scrie ABC News.



