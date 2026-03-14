Mai întâi, după ședința CSAT în care s-a decis că România va permite SUA să trimită avioane-cisternă de realimentare și soldați, CTP i-a găsit și calități șefului statului, susținând că „a arătat a președinte”.

„Dl Nicușor Dan are și calități: nu e amator de amantlâcuri catastrofale pentru țară, ca Băsescu, și nu bagă botul în banii statului pentru luxul lui personal, ca Iohannis. De asemenea, salut faptul că discursul său, măcar ca aspect, s-a modificat: gesticulația e mai redusă, poticnelile, la fel, nu s-a mai hlizit deloc, a fost sobru și decent. În fine, a arătat a președinte”, a scris Cristian Tudor Popescu pe 12 martie, pe Facebook, cu referire la declarația de presă făcută de Nicușor Dan după ședința CSAT.

O zi mai târziu, după vizita președintelui ucrainean Zelenski la București, CTP a revenit cu două întrebări: „Ce s-ar fi întâmplat cu Ucraina dacă i-ar fi fost președinte Nicușor Dan în locul lui Volodimir Zelenski?” și „Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă președinte i-ar fi fost G. Simion în locul lui Nicușor Dan?”.

Apoi s-a referit direct la președintele Dan, căruia i-a apreciat din nou speech-ul: „Discursul rostit alături de Zelenski a fost al doilea consecutiv mult mai fluid, cu economie de gesticulații și fără ăăă-uri și râsete mânzești”.

Amintim că, săptămâna trecută, Cristian Tudor Popescu a publicat două texte jignitoare la adresa președintelui României.

Pe 5 martie, CTP a scris pe Facebook că Nicușor Dan are „o hlizeală de înapoiat mintal” și că este „prost și fricos”. Aceste afirmații i-au deranjat pe cititorii săi, care au luat cu asalt postarea gazetarului și l-au pus la zid:

Alina Paul-Marcea: „Au început AUR-iști și Georgiștii să vă dea like. Cred că doar ei vă mai pot citi mesajele” Dan Stanescu: „Nici eu nu mai pot (să vă citesc). Rămâneți cu comentacii care se încarcă/descarcă cu muniția made by CTP”











Pe 6 martie, Cristian Tudor Popescu și-a continuat tirada la adresa președintelui Nicușor Dan și l-a jignit din nou, spunând că produce „hlizelile alea imbecile” atunci când vorbește.