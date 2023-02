Pe 16 februarie, Mihai Bendeac a împlinit 40 de ani și și-a propus să facă mai multe schimbări în viața lui. Actorul are un program foarte încărcat, pentru că este mereu pe scena Teatrului de Comedie, unde întotdeauna biletele pentru spectacolele sale sunt sold out. Atunci când nu merge la repetițiile pentru teatru, el se dedică altor proiecte pe care le are.

De curând, chiar înainte de a împlini 40 de ani, Mihai Bendeac spunea că își dorește să aibă alt stil de viață. Se pare că i-a reușit ce și-a propus, pentru că fostul jurat de la „iUmor”, show-ul de comedie difuzat la Antena 1, a anunțat că se simte mult mai liniștit și împăcat.

„Nu știu ce s-a întâmplat la trecerea asta spre 40 de ani că am devenit alt om. Liniștit, împăcat. Sigur, am în continuare probleme mentale de c***t, dar, per total, s-a instalat o liniște… O siguranță… O «ceva» ce nu-mi explic”, a transmis Mihai Bendeac pe pagina sa de Instagram.

Actorul a luat decizia de a se ocupa mai mult de el și să trăiască liniștit așa cum își dorește. Programul său a fost întotdeauna foarte încărcat, însă niciodată nu s-a plâns. „Încep să aplic ce mi-am setat de ziua mea! O să-mi cam bag p&^a în ea de criză. Nu îmi doresc decât scelerare în următorii ani. Filme, spectacole, turnee, dar și nightlife, dr%gs, p#[email protected], wiskey, dar și chill oricând am nevoie. A venit vremea să mă ocup și de mine… 40 de ani am fost cel mai puțin important. 40 de ani artistul Bendeac a făcut cele enumerate anterior. E cazul să mai trăiască și omul Bendeac. Sună un pic suprarealist ce spun, dar nu contează. Nici chestiile astea nu vor mai conta. Gândul că «dacă nu se înțelege ceva din ceea ce încerc a comunica». Important este că știu eu ce vreau să fac. Hai, vă îmbrățișez și mulțumesc pentru urări!!”, spunea Mihai Bendeac la câteva zile de la ziua sa de naștere.

Mesajul transmis de Mihai Bendeac înainte de a împlini 40 de ani

Fostul jurat de la Antena 1 a recunoscut că odată cu trecerea zilelor se teme de bătrânețe, gândurile sale și rutina zilnică făcându-l deja să se simtă mai bătrân decât este.

„Cu cât se apropie mai mult momentul în care urmează să împlinesc 40 de ani, cu atât spaimele mele, cu atât fricile mele vizavi de ceea ce înseamnă îmbătrânirea… Am ajuns la vârsta la care sunt daddy, dar vreau să vă asigur că nu sunt și «sugar».

M-am trezit de dimineață, am fost la chioșc, după care am fost la cumpărături, mi-am luat medicamente, acum mă duc să mă văd cu un prieten, el mai știe ce fac ăștia cu pilonul doi de pensie, asta este… Și, în același timp, nu știu, se întâmplă o chestie foarte dubioasă, simt din ce în ce mai acut nevoia ori să mă înscriu în PSD, ori să votez cu PSD, ceva se întâmplă cu mine.

Mă uit așa în jur, bă, nu se mai fac mașinile cum se făceau. Deschizi televizorul și nu mai ai la ce să te uiți, păi ce emisiuni frumoase făceam eu, educative…”.

