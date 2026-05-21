Dispuși să voteze orice variantă

La finalul discuțiilor cu Nicușor Dan, parlamentarii din grupul „Uniți pentru România” au declarat că sunt dispuși să voteze orice variantă de guvern pe care o va propune președintele pentru rezolvarea crizei.

„Poziționarea noastră este pentru susținerea unei formule de guvernare pe care președintele o va prezenta. Ne-am exprimat dorința de a contribui la viitorul program de guvernare și ne-am exprimat susținerea pentru orice formulă pe care președintele o va găsi”, a transmis grupul.

Liderul grupului, parlamentarul Răzvan-Mirel Chiriţă a anunţat că discuţia cu preşedintele Nicuşor Dan a pornit de la analiza programului actual de guvernare.

„Au fost în actualul program de guvernare aspecte pe care le-am menţionat preşedintelui în discuţiile de la momentul respectiv şi am spus că ele nu vor conduce la un rezultat benefic pentru România”, a mai declarat Chiriţă Răzvan-Mirel.

PACE susţine un guvern PACE-AUR-PSD

Discuțiile dintre președintele Nicușor Dan și reprezentanții grupului PACE din Parlament s-au încheiat. Din delegaţie au făcut parte senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Clement Sava, Cosmina Cerva, Paul Gheorghe şi deputatul Mădălin Făget.

Senatorul Ninel Peia de la Grupul PACE a afirmat, joi, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Nicuşor Dan, că cea mai bună variantă de Guvern este cea formată din PACE, AUR şi PSD, aceste grupuri parlamentare având împreună 256 de voturi, fără minorităţi şi independenţi.

El a mai afirmat că este nevoie de un prim-ministru vindecător şi nu de unul chirurg, care să amputeze fără analize.

„Cea mai bună variantă de Guvern este aceea formată din cele trei mari grupuri parlamentare care au semnat şi au iniţiat moţiunea de cenzură. Avem majoritate. Adică PACE, AUR şi PSD deţin în acest moment 256 de voturi, fără a avea nevoie de minorităţi sau independenţi. O altă variantă care poate reuşi să conducă ţara şi să facă un guvern este un guvern PACE – AUR. I-am spus domnului preşedinte Nicuşor Dan că este nevoie în acest moment de un prim-ministru vindecător, de un medic care să vindece nu numai economia, dar şi problemele românilor. Nu mai avem nevoie de prim-miniştri chirurgi care să amputeze fără analize”, a precizat Ninel Peia, potrivit News.ro.

Senatorul Adrian Peia a declarat înainte de consultările cu preşedintele Nicuşor Dan că susţine un guvern PACE-AUR-PSD.

„Am dat curs invitaţiei preşedintelui României, am venit cu un pachet de măsuri (…). Ideea noastră este de pace, pentru un guvern care să fie constituit din mai multe forţe politice. Susţinem un guvern format din Grupul PACE, AUR şi PSD sau din Grupul PACE şi AUR. Ăsta este mesajul cu care intrăm la consultări”, a spus Peiu.