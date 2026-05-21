Inaugurarea podului în acest an va veni cu o problemă: accesul se va face pe drumuri provizorii. Infrastructura definitivă este parte din autostrada A8, pe un tronson aflat încă în licitație, procedură contestată în prezent.

Care este stadiul lucrărilor

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în octombrie 2024, iar lucrările propriu-zise au început la finalul lunii aprilie 2025. În prezent, gradul de execuție a ajuns la 50%.

„Chiar în aceste zile, în șantier au început să fie transportate și elementele de tablier metalic pe partea cealaltă a Prutului, pe partea românească acesta fiind deja montat. În total, pe cele două căi ale podului în regim de autostradă vor fi montate 44 elemente de tablier, antreprenorul fiind mobilizat atât pentru confecționare, cât și transportul în șantier”, a declarat Ovidiu Laicu, director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași.

Termenul pentru finalizarea lucrărilor este octombrie 2026, dar unii oficiali români au avansat ideea că podul ar putea fi gata în iulie. O astfel de declarație i-a aparținut lui Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

„Singurul impediment în acest moment este reprezentat de vremea ploioasă, care îngreunează accesul utilajelor în șantier. În rest, sperăm că acest obiectiv să fie implementat conform graficelor asumate de constructor”, a mai spus Laicu, el subliniind că termenul contractual este finalul lunii octombrie, respectiv 18 luni de la începerea execuției.

După montarea tablierului va fi realizată suprabetonarea și se vor aplica hidroizolații și straturile de asfalt. În final, vor fi amplasate parapetele de protecție și vor fi realizate sistemul de iluminat, marcajele și sistemele de scurgere. Înainte de deschidere vor fi făcute teste de încărcare cu camioane de mare tonaj. De regulă, conform specialiștilor, la astfel de poduri, fundațiile și terenul de fundare sunt adesea partea cea mai dificilă și costisitoare.

Finanțarea proiectului nu constituie o problemă, cele peste 150 de milioane de lei fiind asigurate prin intermediul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), un program gestionat de Comisia Europeană. Constructorul podului este firma Ness Proiect Europe din Ploiești.

Se va circula pe drumuri provizorii 

Podul de la Ungheni va avea o lungime de peste 260 de metri. Practic, vor fi construite două poduri paralele, cu câte două benzi pe sens. Odată finalizată lucrarea, accesul la pod va fi făcut prin intermediul unor drumuri provizorii atât în România, cât și în Republica Moldova.

Pe partea românească va fi modernizat un drum județean (249A) preluat de DRDP și care necesită lucrări de modernizare. Potrivit lui Ovidiu Laicu, acest drum va asigura conectivitatea Iașiului la pod până la construirea autostrăzii A8. Pe partea moldovenească vor fi modernizați încă 500 de metri de drum până la actuala centură a Ungheniului.

Noua legătură rutieră peste Prut va funcționa ca parte din A8, iar drumurile de legătură sunt prinse în contractul pentru construirea segmentului Iași – Ungheni (15,5 km). Acest lot a fost adjudecat la licitație de italienii de la Itinera SPA, dar evaluarea a fost contestată. 

Drumuri definitive de acces spre podul de la Ungheni

Miza strategică a noului pod peste Prut: acces la un hub logistic

O porțiune de 2,7 km reprezintă drumul dinspre Golăiești spre ansamblul de poduri Ungheni. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a punctat suplimentar la licitație constructorii care s-au angajat să finalizeze cu prioritate acest tronson. 

Pe partea moldovenească, vor fi executați, tot în cadrul proiectului Iași – Ungheni, 6,1 km de drum rapid: 5 km vor fi în regim de autostradă (spre Chișinău, până la centura Ungheni) și 1,1 km reprezintă un drum de legătură către un viitor hub logistic multimodal. Centrul de la Berești (raionul Ungheni) va fi amenajat pe un teren de 18 ha și face obiectul unei cereri comune de finanțare România – R. Moldova. 

Complexul este gândit ca un punct strategic la granița UE, cu legături directe atât la infrastructura feroviară europeană, cât și la liniile cu ecartament larg din est. Miza proiectului este transformarea Republicii Moldova într-un nod conectat la marile fluxuri logistice europene și la viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

Punctul vamal Ungheni va descongestiona Albița și Sculeni

Viitorul punct vamal de la Ungheni este proiectat la scară de autostradă, cu o infrastructură amplă pentru trafic greu și control de frontieră rapid. Randările (simulări vizuale realizate de proiectanți) arată un complex modern cu multiple benzi de acces pentru autoturisme, camioane și autocare, organizate sub copertine de mari dimensiuni, similare punctelor de frontieră occidentale.

Ansamblul include zone separate pentru control vamal, clădiri administrative cu arhitectură minimalistă, hale logistice și spații dedicate verificării vehiculelor de marfă. Circulația este gândită pe fluxuri distincte, cu infrastructură amplă pentru trafic greu, control rapid și platforme logistice dedicate camioanelor.

Unul dintre obiective este descongestionarea punctelor vamale Albița (jud. Vaslui) și Sculeni (jud. Iași) unde, în anumite perioade, cozile de camioane și timpii mari de așteptare produc frecvent întârzieri și pierderi economice.

Până la construirea facilităților proiectate, punctul vamal de la Ungheni va avea construcții temporare. O problemă este lipsa utilităților: Laicu a precizat că deocamdată nu au fost identificate soluții pentru racord la apă. „Pentru racordarea la apă este nevoie de o investiție care ar trebui finanțată de Consiliul Județean Iași”, a precizat directorul DRDP.

Podul de la Ungheni este doar primul dintr-o serie mai amplă de proiecte de conectare rutieră dintre România și Republica Moldova. Până în 2030, cele două țări și-au propus construirea a patru noi poduri (Stânca-Costești, Bumbăta-Leova, Fălciu-Leca și Răducăneni-Bărboieni), în prezent fiind în lucru documentațiile tehnice.

Antievreu 21.05.2026, 22:15

Lucrari made romania poduri care nu duc nicaieri parcuri in mijlocul la nicaieri Bani publici bagati in moldoveni dar pentru ceva util romanilor nu mai sunt fonduri Nu uitati moldoveni nu sunt romani

