Octavian Strunilă, prezentatorul emisiunii „Hai că poți”, de la Kanal D, a dezvăluit care este motivul pentru care el și Oana au făcut pasul cel mare așa târziu.

„Ea s-a decis din prima, dar de fiecare dată a pierdut inelul de logodnă. Am ajuns într-un târziu să ne hotărâm să facem petrecerea și nunta. Evenimentul l-am făcut așa cum ne-am dorit, la malul mării, în luna mai și am avut alături de noi oamenii pe care îi doream. A fost o petrecere mică, cu 100 și ceva de invitați, copiii erau mari deja, dar a fost exact cum am dorit. Nunta am făcut-o destul de târziu pentru că a fost greu.

Pe urmă au venit copiii, Oana a fost implicată sută la sută. Apoi, odată cu trecerea la viața de familie, la mine au început să scârțâie proiectele și latura financiară. Exact atunci am luat-o de la zero și m-am apucat de teatru. A fost o perioadă dificilă, asta este perioada pe care trebuie să o amintesc la hopuri în viața mea, a fost greu să ne reechilibrăm. După ce ne-am stabilizat pe toate planurile, am spus că este momentul să facem următorul pas”, a povestit Octavian Strunilă pentru VIVA!

Octavian a dezvăluit ce îi place cel mai mult la soția lui și cum a ajuns să funcționeze relația lor după atâția ani de căsătorie.

„Atât eu la ea, cât și ea la mine am căzut de acord amândoi că apreciem umorul. Ea râdea mult la glumele mele, și asta m-a făcut să mă simt bine. Latura spirituală a venit în completare perfectă la atracția fizică, cea care ne aduce pe toți împreună la începutul unei relații.

Astăzi apreciez infinit mai multe lucruri în plus față de cele de mai sus, care încă există; maturitatea, înțelegerea, răbdarea, felul în care se raportează la educația copiilor, la valori, la viitor. Trăim de atâția ani împreună, încât ne dorim un anumit tip de vacanță, un anumit tip de relaxare și chiar un anumit tip de ceartă, pentru că și asta trebuie să o faci cu delicatețe”, a mai spus Octavian.

„Nu cred că mai sunt un soț dificil. Cred că, până la un anumit punct, în orice relație, fiecare își cucerește teritoriul. După ce îți dai seama ce este cu adevărat important, după ce au crescut copiii și vezi ceea ce ai cu adevărat frumos lângă tine, lucrurile se așază într-un fel foarte plăcut.

Acum știm când să ne oprim, ne-am găsit un echilibru. Dar sunt momente când ne mai enervăm, însă nu mai ținem supărări și, atunci când avem reproșuri de făcut, le facem și adăugăm un zâmbet la sfârșit. Vreau să mă laud că las mai mult, dar nu știu dacă am dreptate”, a mai adăugat actorul.

