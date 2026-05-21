Călătorii din autobuzul 100 erau „învățați” să poarte masca anti-COVID

Într-unul dintre autobuzele care circulă pe Linia 100 sunt difuzate spoturi din pandemie. Pe ecranele din spatele șoferului apar videoclipuri în care oamenilor li se explică cum să se protejeze de COVID-19, cum să poarte mască și cum să se urce în autobuz respectând distanța de un metru, recomandată la acel moment.

Acestea nu sunt însă singurele măsuri sanitare recomandate călătorilor. Pe ecrane mai apar și imagini cu sigla ASSMB și a Primăriei Capitalei în care sunt anunțate centre de vaccinare deschise în București. Campania a fost demarată în perioada 2020 – 2022, în vremea pandemiei de COVID-19.

Ce spune STB despre spoturile de pe Linia 100 și cum sunt remediate erorile

Imaginile din pandemie, difuzate pe Linia 100 au fost o eroare de sistem, după cum precizează reprezentanții STB. Spoturile nu mai erau în play-list autobuzelor care circulă în București.

„Este o eroare tehnică. Între timp s-a și remediat. Nu erau în play-list, dar a apărut o eroare tehnică în sistem”, a transmis Societatea de Transport București, pentru Libertatea.

La momentul publicării acestui articol, eroarea de sistem de pe Linia 100 a fost remediată și spoturile din pandemie au fost scoate de pe ecrane, după cum a anunțat STB pentru Libertatea.

„Aceste erori sunt remediate automat, din sistem. Așa cum sunt implementate în play-list, la fel sunt și scoase. Nu am mai întâlnit astfel de erori”, au mai explicat reprezentanții Societății de Transport București.

Care este traseul Liniei 100 din București

Linia de autobuz 100 (fosta linie expres 783) este principala linie de transport public din București care asigură o conexiune directă, rapidă și nonstop între centrul Capitalei și Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni. Aceasta a fost configurată ca o linie expres optimizată, oprind doar în nodurile rutiere și punctele de legătură majore din oraș.

Autobuzul parcurge axa centrală a Capitalei (Piața Unirii – Universitate – Piața Romană – Piața Victoriei) și continuă pe șoseaua Kiseleff și DN1 până la aeroport.