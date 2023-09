„Cred că lucrurile sunt clare: dacă le aduci celor de acasă un show de neratat, cu un conținut de calitate, ei vor fi mereu acolo alături de tine și nu vor rata niciun minut. Faptul că fac parte din două show-uri care sunt constant lider de audiență îmi aduce o bucurie imensă, normal”, a spus Pavel Bartoș pentru Viva.ro

Vocea României a revenit cu un nou sezon, iar acum, telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură ca o altă emisiune urmărită la Pro TV să revină cu un nou sezon. Este vorba despre Românii au talent, despre care Pavel a dezvăluit un mic detaliu. Așa cum s-a obișnuit până acum, acestea se vor difuza abia anul viitor.

„Eu mă bucur să fie cât mai multe proiecte, așa că, pe lângă filmări, nu voi sta degeaba, asta e clar! După cum spuneam, pe 2 august, „Ramon a intrat pe Netflix, eu urmează să reiau spectacolele cu „One man aproape show”, iar în toamnă vom începe preselecțiile la „Românii au talent”. Deci treabă este, rămâneți cu ochii pe conturile mele de social media și vă țin la curent cu toate!”, a mai declarat Pavel Bartoș.

”Românii au talent” este o producție care se transmite la noi din 2011 și unde Pavel Bartoș este moderator alături de Smiley. Juriul a mai avut parte de schimbări, dar Andra și Andi Moisescu au rămas fideli proiectului.

Pavel Bartoș, despre drumul spre succes

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați actori de la noi, însă pentru cariera sa a fost nevoit să facă multe sacrificii. A povestit în cadrul podcastului lui Mihai Morar cum a reușit să ajungă acolo unde și-a dorit dintotdeauna.

Pavel Bartoș recunoaște că drumul către succes nu a fost deloc ușor. Pentru a putea să își întrețină familia, el a muncit pe brânci. La doar 16 ani, el a rămas fără tată și a fost nevoit să se descurce așa cum a putut. Deși viața lui nu a fost întotdeauna pline de momente frumoase, actorul nu s-a plâns niciodată de greutățile prin care a trecut.

„Am fost pus în fața faptului împlinit și a trebuit să găsesc soluții. A trebuit să devin bărbatul familiei. A trebuit să iau situația pe moment.(…) Atunci, noi nu aveam noțiunea de bonă. Și era ceva firesc. E nedrept, dar poți tu să decizi aceste lucruri? Multă lume zice «când ai realizat tu că vrei la teatru?» Că atunci era, te angajezi și aduci venit în casă.

Rudele lui tata lucrau în construcții și au zis «hai aici». Dar mi-am dat seama că nu-mi place, dar am făcut-o că trebuia să îi ajut pe ai mei. Am învățat (n.r.de la oamenii de pe șantier) să îi admir pe cei cărora le place munca fizică. Și când m-am dus în Cluj am lucrat non-stop noaptea și ziua mergeam la facultate. La ora de balet dormeam. Până mi-au zis profesorii «băi, trebuie să alegi». Am fost și ospătar. Am lucrat într-un chioșc. Eu în două cămăși am făcut tot liceul”, a declarat Pavel Bartoș, în cadru podcastului.

