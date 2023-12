„Crăciunul îi este dedicat lui Josephine, planuri, cadouri, brad, podoabe, Moș Crăciun. Cred că ei, copiii, se bucură cel mai mult și mai sincer de aceste zile, iar noi, părinții, trebuie să le facem niște zile memorabile, pline de bucurie și de amintiri de ținut minte o viață.

Am început deja planurile, să vedem cum le și ducem la îndeplinire și cum le transformăm în zâmbete și fericire pură”, a mărturisit Smiley pentru tvmania.ro.

Smiley a mărturisit că îi place foarte mult să petreacă timpul cu fiica lui, cei doi având diverse activităti.

„Programul meu cu Josephine este înfrumusețat, nu încărcat. Eu insist să includ activități cu Josephine în programul meu, chiar reprezintă o bucurie foarte mare pentru mine, ca pentru orice părinte, probabil, nu spun nimic nou sau uimitor.

Diminețile sunt ale noastre, sunt cu cântec, cu dans, cu desenat, cu prins codițe, cu zâmbit și îmbrățișat. Cum să nu vreau să-mi încep ziua astfel?!”, a mai spus artistul pentru sursa menționată anterior.

Gina Pistol s-a retras din televiziune

Gina Pistol a renunțat la începutul acestui an la televiziune și a surprins pe toată lumea cu decizia sa. Smiley a încurajat-o pe soția lui să ia o pauză de la toate proiectele pe care le avea.

Într-un interviu pentru viva.ro, Gina Pistol a vorbit despre problemele care au determinat-o să se retragă din televiziune. Anul 2022 a fost unul foarte greu pentru prezentatoarea TV, care s-a confruntat cu mai multe situații neplăcute.

A trecut printr-o depresie după ce a devenit mamă, apoi a ajuns la epuizare din cauza programului încărcat pe care îl avea. Smiley și-a sfătuit soția să ia o pauză pentru a se ocupa mai mult de starea ei de sănătate, dar și psihică. Momentan, Gina Pistol nu a reușit să își revină complet după această perioadă încărcată și dificilă prin care a trecut.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie.

Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu.

Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt.

Așadar, am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: «Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet….» Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine.”

