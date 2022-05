De mai bine de un an, Laurențiu Reghecampf trăiește o poveste de dragoste alături de Corina Caciuc. Cei doi au devenit părinți luna aceasta, iubita antrenorului a născut un băiețel, pe nume Liam. Întrebat despre căsătorie, el a explicat:

„Urmează, vedem, în momentul de față nu acest lucru este important. Important e Liam, important e să îmi termin divorțul, important e să se termine tot scandalul care este în momentul de față. Din toată povestea, cea mai șifonată a ieșit Corina”, a spus Laurențiu Reghecampf la Kanal D.

În aceeași emisiune, detalii noi au ieșit la iveală despre relația lor. Încă din primul moment în care s-a aflat că Laurențiu Reghecampf iubește din nou, în presă au apărut o mulțime de speculații despre trecutul Corinei Caciuc. Întrebat cât de mult contează aceste lucruri pentru el și dacă trecutul persoanei iubite este important, Laurențiu Reghecampf a mărturisit la „40 de întrebări cu Denise Rifai” că foarte multe dintre informațiile apărute sunt false, scrie Kanal D.

„Nu știu din ce unghi priviți. În momentul în care cunosc o persoană, nu sunt de la poliție, nu pot să îi cer buletinul să aflu ce a făcut. Foarte multe informații sunt false. Multe persoane care au mers pe acest fir știu cine a avut interes să apară informația și cine le-a dat-o. Îmi place foarte mult Corina. De trecut, cum aș putea să aflu de trecutul cuiva? Să întreb la poliție, să îi iau buletinul… Nu contează trecutul”, a răspuns Laurențiu Reghecampf la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Povestea de iubire dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

Invitat acum câteva luni la podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat de vedeta de la PRO TV când a cunoscut-o pe Corina Caciuc, actuala lui iubită. Antrenorul a mărturisit că a văzut-o în urmă cu doi ani, la un eveniment, și de atunci a încercat să ia legătura cu ea și să o cunoască.

De asemenea, Anamaria Prodan, care e încă soția lui, a susținut până acum că relația extraconjugală a soțului ei a început în urmă cu doi ani. Laurențiu Reghecampf și-a asumat tot și a spus că este foarte fericit alături de iubita lui. Când a mers la podcastul lui Cătălin Măruță, antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc, care l-a asistat din spatele camerelor de filmat.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape un an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe.

