Departamentul Trezoreriei SUA a permis achizițiile de petrol încărcat pe nave de vineri până pe 16 mai, prelungind astfel o derogare inițială de 30 de zile care a expirat pe 11 aprilie, potrivit unui document publicat pe site-ul instituției.

Această prelungire vine la două zile după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, declarase că Washingtonul nu va reînnoi derogarea care permitea țărilor să cumpere petrol rusesc fără a se expune sancțiunilor americane, relatează Reuters.

Trimisul special al președintelui rus Kirill Dmitriev afirmase că prima derogare ar elibera 100 de milioane de barili de țiței rusesc, echivalentul producției globale pentru aproape o zi.

Această relaxare temporară a sancțiunilor ar putea crește pe termen scurt oferta mondială de petrol, însă nu a împiedicat mărirea prețurilor, în contextul închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au contribuit la explozia prețurilor la petrol. La sfârșitul lunii februarie, SUA și Israel au început atacurile asupra Iranului, care a răspuns atacând aliații Washingtonului și blocând efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trece un sfert din aprovizionarea mondială cu petrol.

Pe 9 martie, prețul unui baril de petrol Brent a ajuns aproape de 120 de dolari, cel mai ridicat nivel din iunie 2022.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE