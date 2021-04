Artista Carmen Rădulescu s-a despărțit de iubit în pandemie și s-a apucat de actorie. „Am început să ne împiedicăm unul de celălalt”

„Când eram elevă în clasa a 9-a, luasem Steaua fără nume, eram la Şcoala Populară de Artă la Iaşi şi făceam naveta. Când eram în clasa a 10-a s-a înfiinţat un teatru de amatori. Chiar am primit un rol, două atunci.

Am zis că mă fac actriţă, dar drumul meu s-a dus spre muzică. Am rămas cu acest vis neîmplinit. Şi acum am simţit că a venit momentul, pentru că pe pandemia asta nebună am zis: Eu ce fac? Unde mă duc, cât stau aşa? Hai să fac ceva.

Am învăţat monologuri, poezii, pentru examen. Anul trecut am dat la Universitatea Ovidiu din Constanţa şi am luat a cincea pe listă. Am trecut deja de primul semestru”, a povestit Carmen Rădulescu la Pro TV.

Artista a decis să renunţe la bărbatul care i-a fost alături timp de câțiva ani. „Nu mai mergea. A fost pandemie, am stat acasă şi am început să ne împiedicăm unul de celălalt”, a mai spus Carmen.

Carmen Rădulescu a vorbit în 2018 despre problemele pe care le-a avut cu alcoolul

Carmen Rădulescu este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi, însă puțini sunt cei care știu detalii despre viața personală și episoadele care au pus-o la pământ în urmă cu ceva timp. Interpreta a vorbit deschis despre problemele care îi transformaseră viaţa într-un adevărat coşmar.





