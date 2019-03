Eli Waduba Yusuf, un tânăr de 26 de ani din Nigeria, a crezut că trăiește un vis în momentul în care actorul de comedie Kevin Hart l-a contactat pentru a discuta despre portretul pe care l-a realizat.

Potrivit BBC, Yusuf, un artist hiperrealist, a lucrat două săptămâni la portretul în creion care arată precum o fotografie alb-negru cu Kevin Hart.

My name is Eli Waduba Yusuf

Am a Nigerian, based in kaduna. Am a hyperrealism PENCIL Artist, I hope to become like @Harinzeyart. Please Retweet, let @KevinHart4real see it, thank you pic.twitter.com/oYYUQxbK5e

— Eli Waduba (@EWaduba) February 25, 2019