Astăzi în vârstă de 85 de ani, actorul Ion Dichiseanu trebuia să fie, în seara cutremurului din 4 martie 1977, într-un bloc care s-a prăbușit, în vizită la un prieten care a murit.

L-a salvat o vorbă greșită, pentru care a fost nevoit să refacă o filmare, de teamă ca binecunoscuta cenzură comunistă să nu respingă o scenă din film.

La începutul lunii martie erau în toi filmările pentru serialul TV „Războiul Independenței”. În această peliculă, Ion Dichiseanu juca rolul lui Osman Pașa, conducătorul armatelor turce aflate în zona Plevnei în timpul războiului ruso-româno-turc din 1877. În seara fatidică de 4 martie 1977, îndrăgitul actor trebuia să meargă în vizită la un arhitect care locuia în blocul Casata din Capitală. Numai că un telefon i-a schimbat planurile. Și destinul.

„Mă pregăteam să merg în vizită la un prieten arhitect, care locuia în blocul Casata, când am primit un telefon. Era secundul regizorului Vitanidis, care mă ruga să vin rapid la studio la Buftea să refac o vorbă în filmarea pe care o făcusem în acea zi. Îl jucam pe Osman Pașa în filmul «Războiul Independenței». Nu am vrut să mă duc. I-am zis: Spune-i lui Vitanidis că nu m-ai găsit! Apoi am închis telefonul”, a rememorat, pentru Libertatea, Ion Dichiseanu.

Soarta a avut însă alte planuri cu actorul ajuns acum la 85 de ani.

„Exact când voiam să ies din casă, să mă întâlnesc cu sora mea și cu soțul ei, ca să mergem împreună la arhitect, a sunat din nou telefonul. Era Vitanidis. «Hai, măi, Ioane, te rog vino la Buftea că mâine vin ăștia cu cenzura și pentru o vorbă cine știe ce probleme ne mai fac». Eram bun prieten cu regizorul, așa că, de voie, de nevoie, am acceptat să plec la Buftea. Am vorbit cu sora mea și i-am spus că planurile s-au schimbat și că nu mai pot merge în vizită. Mi-a spus: «Păi, dacă nu mai vii tu, nu mai mergem nici noi!». Așa că l-am sunat pe arhitect, am amânat vizita, apoi m-am suit în mașină și am plecat spre Buftea”, ne-a spus Dichiseanu.

„În plină filmare, la Buftea a început dansul morții”. Prietenul la care trebuia să meargă în vizită s-a stins, prins sub dărâmături



Această schimbare de plan a avut darul de a-i salva viața. Și lui, dar și familiei sale.

„În plină filmare pentru acel sincron, la Buftea a început dansul morții. Cutremurul s-a resimțit puternic și acolo, la Buftea, dar, practic, acel sincron mi-a salvat viața. Și mie, dar și soră-mii și cumnatului meu! Asta, pentru că blocul Casata a fost afectat puternic de seism (n.r. – o parte din clădire s-a prăbușit și cealaltă a fost serios avariată), iar prietenul meu, arhitectul, a decedat”, a dezvăluit Ion Dichiseanu, care și acum, la 42 de ani de la tragicul eveniment, își găsește cu greu cuvintele când rememorează clipele de groază prin care a trecut atunci.

Când m-am întors în București, câinii urlau, iar oamenii, ca niște năluci, mergeau speriați pe străzi, căutându-și rudele sau prietenii

„Sincer, mi-e greu să-mi amintesc și acum acel moment. Când m-am întors în București, orașul era în beznă totală. Câinii urlau, iar oamenii, ca niște năluci, mergeau speriați pe străzi, căutându-și rudele sau prietenii. Nu se mai putea comunica altfel, pentru că telefoanele nu mai funcționau, așa că oamenii alergau să afle informații despre rudele lor. Mi-am lăsat și eu mașina aproape de centru, pentru că nu se mai putea înainta, și am mers pe jos la sora mea, să văd dacă a pățit ceva. Am găsit-o bine, dar, evident, speriată. A fost o noapte cu adevărat groaznică. Doamne, ce coșmar!”, a conchis Ion Dichiseanu.

