Ashton Kutcher și Mila Kunis nu-și spală copiii zilnic. „Dacă vedeți murdăria pe ei, spălați-i. Altfel, nu are rost”

Actrița în vârstă de 37 de ani a susținut că nu își spală copiii zilnic, ci doar atunci când se vede clar că s-au murdărit. A mai adăugat că și părinții ei procedau la fel cu ea în copilărie, din cauza lipsurilor. Pe atunci, nu aveau apă caldă la orice oră.

„Nu aveam apă fierbinte, așa că oricum nu am făcut mult duș. La rândul meu, când am ajuns să am copii, nu i-am spălat în fiecare zi. Nu am fost niciodată părintele care să-şi spele nou-născuţii”, a povestit Mila Kunis.

În același interviu, Ashton Kutcher a intervenit și a făcut și el mărturisiri pe marginea acestui subiect.

„Acum, uite cum e: dacă vedeți murdăria pe ei, spălați-i. Altfel, nu are rost”, a adăugat starul în vârstă de 43 de ani.

Cei doi actori au recunoscut că nici ei nu fac baie zilnic, iar atunci când se spală nu folosesc mult săpun. „Nu folosesc zilnic săpun pentru a-mi curăța pielea. Dar spăl doar locurile esențiale”, a mai dezvăluit actrița.

Recent, Ashton Kutcher a vrut să zboare în spațiu cu Branson, dar nu l-a lăsat soția. Într-un interviu recent pentru site-ul Cheddar News, actorul din serialul „Doi bărbați și jumătate” a dezvăluit că urma să se alăture unui zbor operat de compania de călătorii în spațiu a miliardarului Richard Branson, însă partenera sa de viață l-a făcut să se gândească din nou la riscuri.

„Când m-am căsătorit și am avut copii, soția mea practic mi-a spus că nu este o decizie înțeleaptă pentru familie să merg în spațiu, când avem copii mici, așa că am vândut biletul meu înapoi către Virgin Galactic”, a declarat Kutcher.

