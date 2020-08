Astra Film Festival 2020 pune lupa pe „România reală”. 21 de documentare românești vor fi proiectate în aer liber (PUBLICITATE)

Astra Film Festival Open Air vine cu o selecție de 21 de documentare românești noi, majoritatea prezentate în premieră la Sibiu. Proiecțiile vor avea loc în prezența regizorilor, care vor intra în dialog cu publicul.

„În contextul actual, exercițiul de a reflecta la ceea ce se întâmplă în jurul nostru a devenit tot mai important. Perspectiva și munca de ani de zile, pe care o depun regizorii de documentar pentru a aduce pe ecran felii din realitățile care ne înconjoară, este de neprețuit. Aceste realități merită cunoscute și retrăite prin intermediul filmului documentar și astfel vom înțelege mult mai articulat lumea în care trăim”, a declarat regizorul Dumitru Budrala, directorul fondator al Astra Film Festival.

Formatul AFF 2020 pune în prim plan măsurile de protecţie necesare pentru ca festivalul să ofere condiţii de siguranţă pentru participanţi.

Romania furată ca-n codru

Documentarul manifest al omului de afaceri Ștefan-Valentin Mandachi (#șîeu), „30 de ani și 15 minute”, care va fi proiectat la Sibiu în prezența autorului, expune problema lipsei infrastructurii de transport și, implicit, a iresponsabilității autorităților din ultimii 30 de ani. Atitudini care au plasat România pe ultimul loc în Europa în materie de kilometri de autostradă și pe locul întâi la numărul de morți în accidente rutiere.

Filmul Monicăi Lăzurean-Gorgan, „Lemn” (2020) este un thriller ecologic, care urmărește fenomenul defrișărilor ilegale din țara noastră, dezvăluind o caracatiță mondială de miliarde de euro.

Poveștile nedigerate ale trecutului comunist („Nostalgia dictaturii”, 2020 – Marius Th. Barna), Revoluția din 1989 – cu focus pe evenimentele de la Sibiu („Omul cu roțile”, 2019 – Cornel Mihalache) sau explozia nucleară de la Cernobîl („Totul nu va fi bine”, 2020 – Adrian Pîrvu & Helena Maksyom) sunt trei teme care cu siguranță vor produce emoție publicului prin felul în care sunt puse în scenă.

La rândul său, filmul „23 august 1944”, de Andra Tarara (2020) dezvăluie experiența personală a patru cetățeni români de etnie evreiască, aducând o perspectivă nouă asupra acestui eveniment istoric major. Iar „Bugan – Nu am respirat aerul degeaba” (2019), al olandezului Duco Tellegen, expune portretul incredibil al unui dizident politic român din perioada comunistă.

Destine inedite. Povesti intime prezentate în premieră

Filmul lui Ellen Fiske & Joanna Karlberg, „Josefin & Florin” (2019), o poveste de dragoste inedită între Florin, un tânăr rom venit la cerșit și Iosefin, o suedeză, va fi prezentat în premieră absolută în România. Teme precum restabilirea legăturilor cu părinții și chestionarea acestora în legătură cu decizia de a-și abandona responsabilitățile de părinte se articulează puternic și emoționant în filmele lui Andrei Dăscălescu („Holy Father”, 2020) și Diana Nicolae & Nori Florentina Vito („Come and find me”, 2019).

„Casa cu păpuși”, 2020, debutul regizoral al directorului de imagine Tudor Platon, este o incursiune într-un univers special – vacanța anuală a unor femei de 70 de ani, care întrețin iluzia că, pentru ele, timpul nu a trecut și au rămas aceleași fete tinere, frumoase și îndrăgostite ca în urmă cu 50 de ani. „Moartea… punct sau virgulă?” (2020), de Liviu Vasile Popovici, expune mărturiile impresionate ale unor persoane care s-au întors din moarte clinică.

Destine marcate de loc. Vocile neauzite ale României pitorești

Spiritul „Deltei” Văcărești, un loc aparte aflat la marginea Bucureștiului, este evocat în două filme („Acasă, my home”, 2020 – de Radu Ciorniciuc, respectiv „The Delta of Bucharest”, de Eva Pervolovici

2020). Sunt filme care redau povești inspirate din viețile reale ale unor oameni care trăiesc sau au trăit în acest loc unic. La rândul lui, Claudiu Mitcu face radiografia familiilor de pescari lipoveni din Sfântu Gheorghe, celebra localitate din Delta Dunării („Toate râurile se varsă în mare și marea nu se umple niciodată”, 2020).

În filmul „Reflexii din Est”, realizat de Andrea Bortun, regăsim portrete de femei de la țară, aflate într-o permanentă luptă pentru supraviețuire, care se confruntă fie cu violența domestică, fie sunt prinse în vârtejul nevoii de a pleca la muncă în străinătate. Filmul „Between realms” de Maria Cinar-Jiga descrie portretul emoționant al unei tinere de etnie ucraineană, care își împarte timpul între scoala și păstoritul tradițional practicat în satul natal, în sânul familiei. Filmul Alinei Manolache, „Copii pierduți pe plajă” (2020) arată imaginea subiectivă a unei generații care s-a născut și a crescut în „anii liberi” de după 1990 iar acum a ajuns la maturitate.

În dulcele grai moldovenesc

Filmul „Eu geniu Cioclea” (2019), în regia Violetei Gorgos, prezintă portretul senzaționalului poet Eugen Cioclea din Chișinău. Iar documentarul lui Pavel Cuzuioc, „Please, hold the line” (2020), ne oferă acces în casele și în cotidianul moldovenesc prin intermediul instalatorilor de la firma de internet.

