McCartney vs. restul lumii

Cei trei aveau senzația că McCartney i-a trădat exact când erau pe punctul de a scoate un nou album. De fapt, trupa a explodat din multe alte motive – prea multe egouri în același loc, nesiguranță, dependență de droguri, comunicare defectuoasă, administrare dezastruoasă a afacerilor comune și – scrie The Independent – de-abia într-un anumit grad, Yoko.

De fapt, până la anunțul zguduitor al lui McCartney, fiecare dintre cei patru își anunțase plecarea cel puțin o dată. Primul fusese Harrison, în 1966, care nu mai dorea turnee. Pe măsură ce faima lor atingea cote din ce în ce mai înalte, concertele live deveneau din ce în ce mai greu de auzit, din cauza țipetelor fanilor (mai ales ale fanelor – fenomenul cunoscut sub numele de Beatlemania). După 1967, momentul ultimei lor opere cu adevărat comune, psihedelicul Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band, John, Ringo și George au început să-l considere pe Paul un mic dictator, obsedat de control și uneori cu atitudine superioară.

Asta îl necăjea mai ales pe Harrison, care se simțise dintotdeauna subapreciat. Pe albumul Revolver, George avusese trei contribuții imense “Taxman”, “Love You To” și “I Want to Tell You”, dar parteneriatul dintre Lennon și McCartney excludea orice altă compoziție. “Trebuia să înregistrăm opt piese de-ale lor ca să asculte un cântec de-al meu”, spunea acesta.

India spirituală nu i-a unit

În 1968, trupa a călătorit în India, pentru o eventuală trezire spirituală. Starr a plecat după 10 zile, spunând că nu se poate obișnui cu mâncarea și că-i e dor de copiii săi. McCartney a rezistat încă o săptămână, scriind cântece, spre enervarea lui Harrison, care-și vedea ideea de relaxare și reunificare risipindu-se în patru vânturi. Harrison și Lennon au mai rămas câteva săptămâni. Pentru Lennon, meditația nu a fost răspunsul la problemele sale, ci dimpotrivă, le-a acutizat. Aceea este perioada în care John s-a îndepărtat de soția sa, Cynthia, și s-a apropiat de Yoko Ono.

Deși în India The Beatles au compus 40 de melodii noi, șederea acolo a accentuat incompatibilitățile dintre personalitățile lor. La scurt timp după aceea, John a început consumul de heroină, iar McCartney a recurs din ce în ce mai des la cocaină. În următoarea perioadă de timp grupul a funcționat alimentat de frustrare, neînțelegeri, fricțiuni, acuzații reciproce. ”The White Album”, scos în acea perioadă, a fost numit de Paul ”The Tension Album”.

Influența lui Yoko, importantă, dar nu decisivă

De aici intră în scenă și Yoko, a cărei influență asupra lui John este considerată fatală pentru soarta grupului de ceilalți membri. Prezența ei constantă, dorința lui Lennon de a o transforma într-un al cincelea membru al trupei, faptul că ea avea sugestii pentru fiecare melodie și era de față la repetiții și înregistrări i-au scos din minți pe Paul, Ringo și George. Dar mai ales pe Paul, care a ajuns să-l acuze pe John că sabotează formația.

The Beatles au cântat pentru ultima oară împreună pe 18 august 1969, înregistrând “The End”. Capodoperele lui Harrison – “Something” și “Here Comes The Sun” – și ideea lui McCartney de a lega melodiile între ele au salvat încă o dată trupa de la dezastru.

În septembrie, McCartney, Lennon și Harrison s-au întâlnitr pentru a hotărî viitorul trupei. La suprafață au ieșit toate nemulțumirile. Harrison și Lennon se săturaseră să se certe cu McCartney în privința înregistrării creațiilor lor, așa că Lennon a sugerat o abordare mai democratică a următorului album – o împărțire conceputală egală echitabilă – câte 4 cântece compuse de Lennon, McCartney și Harrison și două compuse de Starr.

Final trist

Câteva zile mai târziu, John a explodat, acuzându-l pe McCartney că l-a făcut să se îndoiască de calitățile sale de compozitor până când și-a pierdut dorința de a mai lupta pentru cântecele sale. McCartney a propus reluarea turneelor, dar Lennon s-a răstit: “Cred că aberezi. Nu voiam să-ți spun, dar vreau să stric trupa. Mă simt bine. Mă simt de parcă aș divorța”.

În calea despărțirii le stătea faptul că trebuia semnat un nou contract de drepturi de autor, așa că trupa l-a convins pe Lennon să păstreze secretul destrămării. McCartney s-a apucat de băutură, dar a reușit să lanseze un album solo. Ultima picătură a fost conflictul dintre Ringo și Paul, când acesta din urmă l-a dat afară din trupă pe cel de-al doilea. Următoarea mișcare a lui McCartney a fost comunicatul de presă din aprilie 1970.

Fanii l-au condamnat pe McCartney că a destrămat formația, dar el s-a grăbit să se apere în paginile ziarelor: “Ringo a plecat primul, apoi George, apoi John. Eu am plecat ultimul! Nu sunt eu de vină!” În decembrie 1970, în ciuda faptului că ceilalți Beatles credeau că problemele dintre ei pot fi rezolvate, Paul McCartney a cerut tribunalului să dizolve legal trupa. Povestea fericită și tragică a trupei The Beatles s-a scris în paralel cu povestea individuală și colectivă a oamenilor care au compus-o și care au vibrat de personalitate și talent. Până în ziua de azi, destrămarea celei mai mari trupe pop-rock din istorie pare un lucru evitabil, o decizie luată la nervi, care putea fi schimbată cu toleranță și respect reciproc.

