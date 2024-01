Bianca Drăgușanu a petrecut Revelionul 2024 la restaurantul familiei iubitului ei, Gabi Bădălău. Fosta prezentatoare a fost acceptată în sânul familiei omului de afaceri, deși multă vreme s-a speculat că părinții lui nu acceptă relația lor.

În prezența a de sute de invitați, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au fost în centrul atenției în noaptea dintre ani. Îmbrăcată într-o rochie roz, foarte mulată pe corp și accesorizată cu pene, vedeta și-a făcut apariția la restaurantul de lux, care a fost decorat cu roșu pentru petrecerea dintre ani.

Bianca Drăgușanu nu a ratat ocazia și a făcut mai multe fotografii în interiorul localului, și cu scopul de a promova afacerea iubitului ei. S-a pozat și îmbrăcată în rochia roz, care a fost confecționată chiar în atelierul ei. Și-a accesorizat ținuta și cu bijuterii cu diamante, cu o pereche de cercei și mai multe diamante.

„Salut 2024! Încântată să te cunosc!”, a scris Bianca Drăgușanu în dreptul fotografiei distribuite pe Instagram. Ulterior, ea s-a schimbat în a doua ținută, o rochie creată tot în atelierul ei.

Bianca Drăgușanu, într-o rochie albă, de mireasă, la petrecerea de Revelion

Vedeta a renunțat la rochia roz și a îmbrăcat alta albă, lungă, dar la fel de spectaculoasă. A avut o crăpătură adâncă pe picior, dar și un decolteu transparent. Ținuta a accesorizat-o de această dată cu o geantă Chanel și o pereche de pantofi Jimmy Choo.

Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu lunar

Într-un interviu pentru cancan.ro, Bianca Drăgușanu a mărturisit că este mulțumită de veniturile sale. Își întreține singură familia, iar banii îi ajung și pentru cumpărăturile de lux. „În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc.

Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar. Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante.

Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul”. Întrebată dacă lunar câștigă peste 10.000 de euro, Bianca Drăgușanu a răspuns: „Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 €”.

