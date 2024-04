În primăvara anului trecut, Andreea Bălan și Jador au fost filmați în timp ce păreau că se sărută în mașina cântăreței. Aceasta venise să-l ia pe artist de la o petrecere, iar el se afla într-o stare euforică. Vezi imaginile AICI. Imediat după ce au apărut fotografiile, cei doi au negat că între ei ar exista ceva mai mult decât o relație profesională.

Jador, despre Andreea Bălan: „Este o femeie foarte talentată, de departe un om extraordinar”

Acum, invitat în podcastul lui Bursucu, Jador a fost întrebat care a fost adevărata relație dintre el și Andreea Bălan. Artistul de manele și-a ales cu grijă cuvintele când a vorbit despre cântăreață, a și lăudat-o pentru cariera ei de succes în muzică.

„Am făcut o piesă cu ea. Andreea Bălan este o femeie foarte talentată, de departe un om extraordinar, o femeie extraordinară, una dintre cele mai deștepte femei cu care am colaborat, cele mai inteligente femei cu care am putut să am de-a face.

Îi sunt recunoscător că am învățat foarte multe lucruri de la ea, sper că și ea de la mine. O femeie extraordinară, un om extraordinar, nu am ce să-i spun, pur și simplu este extraordinară. Muncește de rupe și are fetițele alea și muncește pentru ele, ea își ajută familia. Ce fac eu pentru familia mea, același lucru face și ea”, a spus el.

În prezent, cei doi nu mai țin legătura, după ce anul trecut au fost foarte apropiați. Jador spune că Andreea Bălan l-a blocat pe rețelele de socializare, tocmai de aceea, prin intermediul podcastului, i-a transmis și un mesaj.

„Îi spun acum că eu nu mai vorbesc cu ea, mă are la block sau ceva, dar vreau să-i spun: Andreea Bălan pentru mine ai fost extraordinară și a fost o onoare să te cunosc. Ești o femeie extraordinară”, a mai declarat Jador, în cadrul podcastului realizat de Bursucu.

Ce declara Andreea Bălan despre relația cu Jador

Anul trecut, invitată la emisiunea lui Dan Capatos, „Xtra Night Show”, Andreea Bălan a negat că ar avea o relație cu Jador sau cu Cătălin Cazacu, cu care fusese surprinsă în club. Fosta concurentă de la „America Express – Drumul Aurului” susținea atunci că este o femeie singură și nu are de ce să dea explicații despre viața sa amoroasă.

„Trăiesc din plin. Sunt mai ceva ca un rockstar. Eu sunt singură, adică n-am mai afișat nicio relație de aproape doi ani și nici nu am mai făcut declarații legate de viața mea personală, dacă sunt sau nu sunt cu cineva și atunci fiind văzută în club, s-a speculat că aș fi săptămâna trecută cu un coleg din trust, cu Cătălin Cazacu.

Acum că sunt cu colegul meu, fratele meu, Jador. (…) Eu și Jador suntem colegi, lucrăm împreună și urmează să mai lansăm o piesă împreună”, a mărturisit Andreea Bălan, la Xtra Night Show.

În prezent, Andreea Bălan are o relație cu jucătorul de tenis Victor Cornea, el s-a mutat deja în casa ei, iar ea îl însoțește la toate competițiile lui sportive din străinătate.

