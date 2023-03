În urmă cu două zile, Bobby Păunescu a fost surprins de paparazzii CANCAN, la ceas de seară, în compania Alexandrei Dinu. Cei doi au fost văzuți când plecau împreună de la un local select din Capitală. Potrivit informațiilor apărute în presă, actrița se afla în club la ziua de naștere a unei prietene. Alexandra Dinu s-a urcat pe bancheta din spate a mașinii omului de afaceri.

A doua zi, Alexandra Dinu și Bobby Păunescu au fost din nou surprinși împreună de către paparazzi. Cei doi au ieșit la un restaurant din Capitală, unde au luat masa, potrivit Playtech.ro. Totul se întâmpla în ziua în care Alice Peneacă, fosta soție a regizorului, anunța că este însărcinată, relatează sursa menționată anterior.

Alice Peneacă și Bobby Păunescu s-au căsătorit în anul 2015 și au divorțat după 3 ani de căsnicie, în anul 2018.

Alice Peneacă este însărcinată

Alice Peneacă, fotomodel internațional și actriță, a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că e însărcinată pentru prima oară. Anul acesta, vedeta și Dragoș Calaminte, iubitul ei, vor deveni părinți.

„Echipa noastră se mărește”, a anunțat fosta soție a lui Bobby Păunescu pe Instagram. O mulțime de vedete au felicitat-o pe vedetă după ce a anunțat că va deveni mamă, printre ele actrița Alina Pușcău, influencerul Ioana Grama, actrița Kristina Cepraga, creatoarea de conținut Sânziana Negru, influencerul Laura Giurcanu și mulți alți fani.

Dragoș Calaminte a distribuit și el pe contul său de Instagram clipul video realizat de Alice Peneacă, în care anunță că vor deveni pentru prima oară părinți. La rândul lui, și Dragoș a fost felicitat de apropiați în mediul online.

Alice Peneacă a fost căsătorită cu Bobby Păunescu timp de 3 ani

Trei ani au fost căsătoriți Bobby Păunescu, 47 de ani, și Alice Peneacă, 30 de ani. În 2018 s-a pronunțat divorțul lor. „Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!

Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, a povestit Alice Peneacă într-un interviu la PRO TV.

Și a continuat: „Pe de-o parte nepotrivire de caracter, pe de altă parte am realizat că dragostea de sine este mult mai importantă! Având în vedere că suntem separați de foarte mult timp, consider că sunt foarte bine acum și mă simt bine! Sunt fericită și îmi doresc să întâlnesc pe cineva potrivit pentru sufletul meu.”

