Procesul din New York, anulat din cauza juraților

Decizia vine în contextul acuzațiilor aduse de Jessica Mann, o fostă actriță aspirantă, care susține că Weinstein ar fi violat-o într-un hotel din Manhattan, în 2013. Potrivit NBC News, această hotărâre marchează a doua oară când un juriu nu reușește să ajungă la un verdict într-un caz ce implică acuzații de viol împotriva lui Weinstein, fost producător de film de la Hollywood.

Judecătorul Curtis Farber a precizat că „nu văd niciun motiv să continuăm mai departe”, după ce juriul a deliberat timp de nouă ore, pe parcursul a trei zile. Weinstein, care a pledat nevinovat la acuzația de viol de gradul trei, continuă să nege toate acuzațiile de agresiune sexuală.

În prezent, acesta rămâne în arest, având condamnări anterioare pentru infracțiuni sexuale în New York și Los Angeles.

Istoricul cazurilor împotriva lui Weinstein

Harvey Weinstein a fost condamnat pentru prima dată în 2020 pentru viol de gradul trei, dar o curte de apel din statul New York a anulat condamnarea în 2024, argumentând că judecătorul a permis mărturii despre alte acuzații care nu aveau legătură directă cu cazul.

Cu toate acestea, în al doilea proces, care a avut loc în 2025, un alt juriu l-a găsit vinovat de săvârșirea unui act sexual, în 2006, asupra fostei asistente de producție „Project Runway”, Miriam Haley. Producătorul de film a fost achitat în același proces pentru o altă acuzație similară adusă de fostul model Kaja Sokola.

De la succes la declin

Harvey Weinstein a fost odată o figură centrală a Hollywood-ului, fiind cofondator al companiei de distribuție Miramax, care a lansat filme iconice precum „Clerks” și „Pulp Fiction”. Acesta a câștigat un Oscar ca producător al filmului „Shakespeare in Love”.

În anii 2010, a continuat succesul cu filme premiate precum „The King`s Speech” și „The Artist”. Totuși, cariera sa s-a prăbușit brusc în 2017, când The New York Times și The New Yorker au publicat investigații despre presupusul său comportament abuziv. Acuzațiile împotriva sa au alimentat mișcarea „#MeToo”, care a expus comportamentele neadecvate ale unor figuri influente din diverse industrii.

Până în prezent, aproape 100 de femei l-au acuzat pe Weinstein de agresiuni sexuale sau hărțuire. Fostul producător continuă să nege toate acuzațiile.

