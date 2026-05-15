Discuții între Moscova și Aleksandr Lukașenko

Kievul are informații despre discuțiile purtate între Moscova și liderul belarus Aleksandr Lukașenko și a avertizat că Ucraina va riposta dacă Belarusul va intra mai direct în război, potrivit The Kyiv Post.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri, 15 mai, că serviciile de informații ucrainene dețin dovezi conform cărora Rusia încearcă să atragă Belarusul direct în războiul împotriva Ucrainei și, posibil, în viitoare operațiuni împotriva țărilor NATO.

În urma unei întâlniri cu conducerea militară și a serviciilor de informații din Ucraina, Zelenski a precizat că autoritățile de la Kiev au identificat contacte suplimentare între oficiali ruși și liderul belarus Aleksandr Lukașenko, cu scopul de a convinge Minskul să se alăture noilor operațiuni militare rusești.

„Continuăm să înregistrăm tentativele Rusiei de a atrage Belarusul mai adânc în războiul împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe Telegram.

„Ucraina se va apăra”

Zelenski a declarat că Rusia analizează planuri operaționale lansate de pe teritoriul belarus, fie către sectoarele Cernihiv-Kiev ale Ucrainei, fie împotriva unui stat membru NATO.

„Ucraina are detalii despre conversația dintre Rusia și Belarus”, a declarat Zelenski. El a avertizat că Ucraina se va apăra dacă Lukașenko va decide să sprijine direct operațiunile militare rusești: „Ucraina se va apăra, fără îndoială, dacă Aleksandr Lukașenko va face o greșeală și va decide să susțină și această intenție a Rusiei”.

Retorică tot mai agresivă din partea Belarusului

Belarus a permis Rusiei să îi folosească teritoriul pentru operațiuni militare încă de la începutul invaziei la scară largă din 2022, însă nu a intrat oficial în război cu propriile trupe.

Miercuri, Lukașenko a anunțat o mobilizare prin rotație a unor unități militare selectate „pentru a le pregăti de război”. Acesta a precizat că noua abordare reprezintă o pregătire pentru o eventuală „operațiune terestră”.

„Vom mobiliza selectiv unități, forțele armate, pentru a le pregăti de război”, a declarat Lukașenko. „Dacă vrea Dumnezeu, va fi posibil să îl evităm. Cu toții ne pregătim de război.”

Pe 2 mai, Zelenski a declarat că s-a observat o „activitate specifică” pe partea belarusă a frontierei și că autoritățile de la Kiev monitorizează situația, urmând să riposteze dacă va fi necesar.

Pe 5 mai, ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat că a purtat discuții cu liderul opoziției belaruse, Sviatlana Tsikhanouskaia, avertizând că Rusia atrage tot mai mult Belarusul în războiul său împotriva Ucrainei.

„Moscova atrage tot mai adânc Belarusul în războiul său împotriva Ucrainei, transformând țara într-o platformă de agresiune, nu doar împotriva țării noastre, ci împotriva întregii Europe”, a declarat acesta.

