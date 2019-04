„Genul acesta de eveniment mă face să conștientizez problemele reale ale oamenilor. Trăim într-o societate atât de complicată, în care zi de zi suntem ancorați în așa-zisele probleme, când, de fapt, ele nu sunt reale. Sunt onorat că pot participa la această acțiune caritabilă și fac un apel la voi, oameni dragi, să veniți într-un număr cât mai mare la acest eveniment pentru că fiecare dintre voi poate contribui la o viață mai bună a acestor copii”, a declarat Bogdan Ioan.

Evenimentul, în cadrul căruia vor cânta și Damian Drăghici și Franny, va avea loc mâine seară, de la 19:00, iar toți banii obținuți în urma vânzării biletelor vor fi donați pentru a asigura ore de terapie celor 170 de copii cu autism din cele două centre Autism Voice.

La sfârșitul anului trecut, Bogdan Ioan a câștigat marele trofeu Vocea României și premiul în valoare de 100.000 de euro. Pentru a treia oară, Smiley a adus trofeul în echipa sa. Antrenorul a fost cucerit de timbrul vocal al lui Bogdan încă din etapa audițiilor pe nevăzute și de abilitatea lui de a se transpune în piesele pe care le interpretează. În fiecare etapă a competiției a decis să meargă mai departe alături de el, iar publicul l-a ales câștigător în această seară. În marea finală, Bogdan a cântat trei piese: Billie Jean – singur, I want to spend my lifetime loving you – împreună cu Feli și În lipsa mea – împreună cu Smiley.

