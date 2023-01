O parte din misiunile cursei pentru ultima șansă i-a purtat pe concurenți în lumea tribului indigen din Mexic numit Otomi, dând acestei competiții și ceva din savoarea unei călătorii culturale. Testarea rezistenței fizice n-a lispit însă pe acest parcurs – într-una dintre misiuni, cele trei echipe au fost nevoite să urce o parte din coasta celui mai înalt monolit din America Centrală, La Peña de Bernal, în căutarea a șase panglici.

Finalul întrecerii a adus multe emoții, clasamentul dând satisfacție echipei votate majoritar pentru a intra în această cursă: Bie și Mikey au ajuns primele la Irina Fodor. „Așa mi-am dorit, ca Bie cu Mikey să câștige, pentru că toată lumea a tras cu bulgări în ele”, a declarat Cătălin Scărlătescu la aflarea clasamentului.

„Ele au primit 5 nominalizări. Eu încă nu înțeleg cu ce au greșit. Noi nu am primit nominalizări, am intrat pe barba noastră în cursa asta. Am ajuns singuri acolo”, a comentat Jean Gavril, care s-a situat pe locul doi, alături de fratele său, Dinu.

„Am simțit că am dovedit ceva, pentru că nominalizările lor ne puneau cumva în postura de echipă slabă. Doar pentru că suntem mamă și fiică nu înseamnă că suntem slabe”, a declarat Bie. Pe ultimul loc, riscând eliminarea, s-au situat Bruja și Pufeh – dar deznodământul serii a fost unul fericit. Totemul din cutia deschisă de Irina Fodor a fost verde, culoarea care salvează echipa propusă spre eliminare.

„Nici nu vreau să mă uit, nu vreau să văd. Mi-e rău”, a fost replica lui Pufeh.

Aventura supremă „America Express” abia a început! Echipele de vedete merg mai departe pe Drumul Aurului. Regulile rămân la fel de dure: fără cazare, fără mâncare, fără transport și cu un singur euro pe zi pentru fiecare concurent. Îi așteaptă misiuni solicitante într-un ritm trepidant, experiențe cu puternic impact emoțional și cele mai dure teste de rezistență fizică și psihică în cea mai periculoasă aventură la capătul lumii, care continuă la Antena 1, duminică, de la ora 20:00 și lunea, marțea și miercurea viitoare, de la 20:30.

Cine sunt concurenții de la „America Express”

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul online, și mama ei, Mihaela, sunt vedetele ce pornesc pe Drumul Aurului, dornice să câștige cât mai mulți jokeri și să ajungă învingătoare la final. Întreaga aventură „America Express” e difuzată luni, marți și miercuri, de la 20:30.

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și-n lat, sezonul 5 schimbă continentul și s-a mutat în America. Drumul Aurului a dus cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7.000 de kilometri.

După varianta italiană, Antena 1 este a doua televiziune din lume care a pornit pe acest traseu. Locurile noi vin și cu provocări noi. Având în vedere traseul ales, a fost nevoie de măsuri de securitate suplimentare, pentru că, așa cum vor descoperi și telespectatorii, poveștile despre America Centrală și de Sud nu sunt doar un mit.

