Pe 30 octombrie, Călin și-a aniversat ziua de naștere, iar de la eveniment a lipsit Petre Geambașu.

Artistul nu și-a dorit să îl aibă pe tatăl său alături în momentul în care a împlinit 47 de ani și nu a ratat ocazia pentru a lansa o nouă serie de atacuri la adresa acestuia.

„Fiindcă eu pun preț pe autenticitate și pe sentimente curate, nu cred în împăcări de tip heirup, la date fixe, ci doar în cele consolidate, care au la bază acțiuni temeinice, oneste și bună purtare constantă. Nu trăim doar de Sărbători și zile de naștere.

Ce se întâmplă între date fixe contează cu adevărat. Anul are 365 de zile, timp suficient cât oamenii să fie buni unii cu alții și să se sprijine reciproc, atât cât pot.

Din câte știm, bătrânețea aduce cu sine și un dram de înțelepciune, sinceritate și asumare în drumul nostru firesc către izbăvire. A văzut cineva aceste lucruri din partea tatălui meu și tocmai eu să nu le fi observat?

Anul acesta, ca și în ultimii 10 ani, voi dedica petrecerea festivă fiului meu și prietenilor lui, iar noi, adulții, ne vom juca alături de ei într-o arenă de laser tag, unde distracția și veselia vor fi asigurate. Practic, eu nu mă mai serbez pe mine din anul 2013, dar mă simt foarte bine oferind acest moment copilului meu”, a declarat Călin Geambașu, potrivit playtech.ro.

„Tatăl meu mi-a insuflat un model de dragoste paternă frumos. Chiar dacă ultimii ani au avut o turnură grea, am fost atacat mediatic, am fost nevoit să răspund. A trebuit să rezist unei situații în faţa tatălui meu, dar aşa a fost el mişcat de acolo din apropiaţii lui.

După ziua lui Davin (fiul lui Călin Geambaşu – n.red.), am petrecut o zi împreună, am râs de ne-am spart. E vorba de acum câteva luni, procesul era demarat, dar nu are nicio legătură. Este o chestiune principială, de a-şi putea obţine corectitudinea cu propria persoană. Azi, mâine, dacă ne sunăm şi ne vedem, nu suntem duşmani.

La un moment dat, tata a venit după nişte ani de lipsă şi trecea prin faţa casei, mai făcea dramolete, se uita din maşină. Are momente şi momente, dar eu le văd pe alea bune”, declara Călin Geambaşu, în urmă cu doar câteva luni.