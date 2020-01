Camelia Șucu, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România, a terminat Facultatea de Medicină: „Am lucrat în spitale!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Camelia Șucu se numără printre cele mai bogate femeie din România însă, în ciuda statutului social, este o femeie discretă și modestă.

„Anul acesta fac 27 de ani de carieră. Nu există numai momente bune, numai momente frumoase și aș putea spune că le apreciez mai mult pe cele care nu au fost bune, pentru că din ele am învățat. Mi-au stimulat mult mai mult creativitatea de a depăși momentul și mi-au arătat că sunt capabilă să găsesc soluții”, ne-a povestit ea, despre flerul în afaceri.

A dat Medicina pe mobilă

Camelia Șucu a fost atrasă de domeniul sănătății și era convinsă că își va pune destinul în slujba salvării oamenilor, dar iată că doar sora ei, de profesie medic nutriționist, pune în practică cunoștințele medicale acumulate de-a lungul timpului. După Revoluția din 1989, traseul ei profesional a luat o cu totul altă întorsătură. Una favorabilă din punct de vedere financiar.

„Indiferent că nu am profesat decât trei ani Medicină, nu o să uit niciodată anii petrecuți în facultate, care pentru mine au fost cei mai frumoși ani, anii în care am învățat foarte multe lucruri interesante, corpul uman este minunat. Am terminat Medicină Generală și specializarea ți-o luai după ce făceai anii de stagiatură, perioadă pe care nu am mai apucat să o termin. Am intrat din perioada de stagiatură în Medicină într-o perioadă de stagiatură în ale businessului, pe care am continuat-o din 93 și nu am regrete. Am lucrat în spitale, noi oricum toată facultatea am petrecut-o mult în spitale, pentru că făceam stagiile acolo. Am terminat facultatea în 1990”, a declarat, pentru Libertatea, Camelia Șucu.

Chiar dacă a schimbat radical domeniul de activitate, femeia de afaceri știe cât de solicitantă este meseria de doctor. „Perioadele de cameră de gardă sunt extrem de extenuante. Pentru mine, toți medicii sunt niște îngeri”, a adăugat ea.

