„În ianuarie, așa cum i-am obișnuit pe fanii emisiunii, vom fi acolo. Suntem în Dominicană și reamintesc faptul că filmăm în regim de foc automat, pentru că se filmează și se difuzează la un număr de două-trei-patru zile. Se va vedea pe Voyo înainte, platforma noastră de la PRO TV, dar filmările sunt aproape în regim de live”, a spus Daniel Pavel, care începe să se pregătească pentru „Survivor România” 2023.

„Ușor, ușor ne strângem forțele. Încep să îmi fac bagajul, încep să studiez ce urmează să facem acolo. Așa că, sunt deja, în anticamera emisiunii”, a mai declarat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Întrebat în interviul pentru revista VIVA!, cum reacționează oamenii când îl văd pe stradă, Daniel Pavel a povestit că inclusiv românii din Austria îl recunosc și îl felicită pentru emisiune.

„Trebuie să spun că sintagma «domnul Dan», care este extrem de onorantă, vine așa ca o medalie pe care o port. Oamenii sunt interesați de ceea ce fac, de ce simt. De cum percep eu momentul competiției mai ales de viața mea personală… Îți mărturisesc că am făcut terapie prin țară pe unde am fost… La Viena zilele trecuteam fost recunoscut. Eu la Viena am locuit. Acolo am condus o instituție de media pentru cinci ani. Și acum, pentru că acolo încă se poartă mască, inclusiv la transportul în comun, am fost recunoscut de români de-ai noștri, inclusiv prin mască. Și am dat masca jos și a spus «domnul Dan, încălcăm legea împreună». Adică, «am încălcat și legea», cu masca.

Recomandări Libertatea a angajat un auditor independent, ca să investigheze un posibil caz de plagiat din partea unei colaboratoare externe redacției. Până la elucidare, retragem articolele

În general discutăm foarte mult despre ceea ce înseamnă viața de supraviețuire. Supraviețuim. Și cei îi mână pe ei atunci când au o problemă de sănătate, de viață, de iubire. Discut toată paleta emisiunii”, a mai dezvăluit el.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO A venit verdictul! Starul din fotbal a agresat-o pe mama fetelor sale în timpul unei vacanțe în Caraibe

Playtech.ro Oceanul care va dispărea de pe harta lumii. Se va forma un super-continent, ce au descoperit experții

Viva.ro Oxi s-a săturat și a rupt tăcerea! Ce s-a aflat acum despre doamna Lina de la Chefi la Cuțite: 'Se face numai show'

Observatornews.ro "Incredibil! Aşa ceva n-am văzut!". Bătaie cu bâte, pumni și picioare pe un bulevard din centrul Timişoarei. Îngroziţi, trecătorii au sunat la 112

Știrileprotv.ro Cum arăta un „vampir” din secolul 18. Ce au descoperit cercetătorii când l-au dezgropat

FANATIK.RO Cele mai amuzante glume apărute pe internet după cutremurul din această dimineață: “M-a dat puțin în leagăn”

Orangesport.ro Mii de englezi vin în Bucureşti zilele următoare şi au fost avertizaţi să se ferească de 3 lucruri! Cum arată "lista neagră" despre capitală: "Dacă vedeţi, evitaţi"

HOROSCOP Horoscop 3 noiembrie 2022. Fecioarele primesc vești bune de la cei din anturajul apropiat, fie ei rude sau simple cunoștințe