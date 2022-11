Cântăreței AMI i-ar plăcea să îi ia locul Andreei Esca, la Pro TV: „Când eram mică îmi făcusem propriul pupitru de știri”. Mama ei a fost prezentatoare

AMI, care va apărea pe 1 Decembrie la Pro TV în emisiunea „Generații de distracții”, prezentată de Iulia Pârlea și Horia Brenciu, a povestit despre tradițiile pe care le respectă de mică, despre copilăria ei, dar și ziua de 1 Decembrie.

Libertatea: Cum a fost copilăria ta? Pe atunci obișnuiai să respecți de sărbători anumite tradiții? Dar acum?

AMI: Am copilărit la țară la bunici și am fost crescută în spiritul valorilor tradiționale. Iubesc tradițiile și obiceiurile românești, indiferent de zonă. Eu sunt maramureșeancă și mi-a plăcut dintotdeauna să respect tradițiile rădăcinilor mele. Iar fiecare sărbătoare care îmi adună toată familia în același loc, pentru mine e specială.

Unul dintre obiceiurile mele preferate este împodobirea bradului împreună cu cei dragi și toată atmosfera și emoția care se creează în jurul sărbătorilor de iarnă. De la colindat, mirosuri nostalgice și mâncăruri tradiționale, pregătirea casei pentru invitați, povești spuse lângă soba bunicii, cadourile lui Moș Crăciun, toate sunt magie și fac parte din tradiția familiei mele. De aceea spun că cea mai sfântă tradiție pe care o respect an de an e aceea de a fi împreună cu cei dragi. Nu există alta care să o eclipseze.

Libertatea: Ai vreo amintire deosebită legată de ziua de 1 Decembrie?

AMI: Una dintre cele mai speciale amintiri de 1 Decembrie a fost atunci când împreună cu toată familia am participat la parada militară din Alba Iulia. Ne-am dorit să fim acolo, în capitala unirii, lângă cetate, unde s-au scris capitole întregi de istorie și tot acolo unde a fost și Marea Adunare Națională. Printre mii de oameni prezenți acolo, emoția s-a simțit altfel și mi-a rămas în suflet acel sentiment.

Tot de 1 Decembrie, an de an, țin o tradiție cu prietenele mele. Gătim fiecare câte un preparat tradițional, ne strângem la careva acasă, punem totul pe masă și începe hora culinară. Eu fac plăcinte ardelenești în fiecare an. Suntem românce adevărate, nu ne ferim de cratiță, ba chiar ne mândrim că putem duce tradiția mai departe în felul nostru.

-Ce înseamnă ziua de 1 Decembrie pentru tine?

-Pentru mine, 1 Decembrie este o zi încărcată de emoție și de istorie. Îmi trezește sentimente de bucurie, nostalgie, dar și de admirație pentru vechile generații care au luptat pentru țara noastră. Asta îmi reamintește că sunt româncă și că trebuie să mă mândresc cu asta. Avem o țară atât de frumoasă, cu peisaje și tradiții unice dar și cu oameni valoroși care fac țara asta să fie și mai frumoasă. E o zi în care onorez cu drag România și faptul că aparțin acestui loc.

-De mulți ani apari la Pro TV, recent ai participat și la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Care este cea mai frumoasă amintire a ta legată de PRO TV?

-Fac parte din generația „Abracadabra” și n-am cum să uit duminicile în care eram abonată la emisiune. Urmăream fascinată acea lume a poveștilor și magia care era adusă în sufletul nostru, al copiilor. O altă amintire frumoasă e de la 14 ani, când am fost invitata lui Teo Trandafir, în emisiunea ei „Teo Show”. Cântasem o piesă cu vocea și cu vioara și pe atunci mi se spunea „fata cu vioara”, venită de la Baia Mare.

Eram la început de drum și-mi amintesc că eram super emoționată, nu-mi venea să cred că voi fi în direct la PRO TV. Nu-mi vine să cred nici acum, că răspund la întrebarea asta și povestesc despre acel moment, în care atunci nu-mi imaginam că voi ajunge atât de departe. Îmi dau seama că și PRO TV a fost parte din drumul meu în a deveni artist și că mi-a deschis ușa cu brațele deschise la început de carieră.

-Ți-ar plăcea să prezinți o emisiune la Pro TV? Care ar fi aceasta?

-Mi-ar plăcea să îi iau locul Andreei Esca. Când eram mică îmi făcusem propriul pupitru de știri, improvizasem chiar și un prompter pe spătarul unui scaun și mă credeam în direct la TV. Și mama mea a prezentat știrile la un post de televiziune local din Baia Mare, și poate și de aici această atracție. Între timp, am urmat și cursurile unei școli de televiziune.

Și cel mai mult îmi plăcea să prezint știrile. Chiar pot spune că am puțină experiență în domeniu, mai ales că licența mi-am dat-o pe știri sportive. Deci, m-aș descurca fără probleme la orice grup informativ de știri.

