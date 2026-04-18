PSD va decide luni dacă iese sau nu de la guvernare

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, 18 aprilie 2026, la Timişoara, că partidul se află într-un moment de cotitură şi că direcţia actuală trebuie schimbată.

Decizia urmează să fie luată luni, 20 aprilie, în cadrul unui vot crucial al Consiliului Politic Naţional şi al Consiliilor Politice Judeţene.

„A fost un demers necesar şi este în continuare un demers necesar această consultare pe care o facem, care se va încheia luni cu un vot pe care îl vom da în cadrul Consiliilor Politice Judeţene şi Consiliului Politic Naţional, şi unde vom alege drumul pe care Partidul Social Democrat va merge în perioada următoare”, a explicat Grindeanu, în timpul conferinței de presă de la Timișoara.

Sorin Grindeanu a explicat de ce vrea PSD căderea Guvernului Bolojan

În cadrul Conferinţei Regionale organizate la Timişoara, liderul PSD a subliniat că actuala situaţie politică nu mai poate continua în aceeaşi formă. Reamintim că Sorin Grindeanu s-a întâlnit și cu social-democrații din Maramureș, acolo unde au avut loc consultări cu privire la viitorul partidului în coaliție.

„Sunt lucruri care au fost ridicate în dezbaterea internă şi de aici şi din celelalte întâlniri, sunt lucruri care ţin de administraţie publică locală, sunt lucruri care ţin de buna funcţionare în cadrul Guvernului, sunt lucruri care ţin de politici publice.

E evident că aşa cum suntem acum, în situaţia în care ne aflăm acum, lucrurile nu mai pot continua”, a spus liderul social-democrat.

Liderul PSD spune că partidul a analizat toate scenariile posibile privind viitorul în coaliție

Potrivit declarațiilor făcut de Sorin Grindeanu, toate scenariile posibile au fost analizate, iar membrii partidului vor trebui să ia o decizie informată, lăsând emoţiile deoparte.

„Am prezentat toate scenariile posibile. Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toţi cei care vor vota să voteze în cunoştinţă de cauză, într-un mod raţional, într-un mod lucid şi nu emoţional.

E o perioadă în care e foarte multă emoţie în politică, nu despre asta e vorba la votul nostru de luni.

Noi trebuie să votăm, aşa cum am spus, lucid, raţional, să alegem potrivit pentru români. Pentru că suntem, în continuare, cel mai important partid din România, cel mai important partid din Parlamentul României şi asta ne dă o responsabilitate pe care o înţelegem şi o respectăm”, a declarat liderul PSD.

Reamintim că social-democraţii se vor reuni luni, 20 aprilie 2026, începând cu ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru un eveniment intitulat „Momentul adevărului”. În cadrul acestei întâlniri, membrii vor decide dacă PSD rămâne sau nu în actuala coaliţie de guvernare. Grindeanu a subliniat responsabilitatea pe care partidul o are, fiind „cel mai important partid din România” şi având o reprezentare majoritară în Parlament.

Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru și dacă miniștrii PSD își dau demisia. Premierul poate numi miniștrii interimari pentru o perioadă de 45 de zile, așa cum prevede Constituția.

Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona dacă PSD pleacă de la guvernare

Totodată, premierul Ilie Bolojan a ajunțat încă de vineri că nu își va da demisia din funcție, indiferent dacă miniștrii PSD se retrag din Guvern sau dacă partidul îi va retrage sprijinul politic.

„Nu voi demisiona, pentru că România are nevoie ca guvernul să lucreze. Formarea unui guvern nu se face de pe o zi pe alta. Am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea guvernului”, a subliniat premierul, într-un interviu acordat la Radio România Actualități.

Întrebat despre pașii următori în cazul unei posibile retrageri a sprijinului politic de către PSD, Bolojan a declarat că va respecta toate procedurile constituționale.

„Dacă se ajunge la un astfel de parcurs, vom respecta toate procedurile constituționale și vom vedea care e situația. Nu am niște pași pentru că nu eu am cauzat acest lucru. Această criză e generată, din păcate, de PSD”, a explicat acesta.

Chiar și în ipoteza în care miniștrii PSD vor demisiona, premierul a afirmat că își va continua activitatea.

„Va fi o activitate pe care trebuie să o derulăm, din responsabilitate pentru țară. După ce ai generat acest scandal, oamenii așteaptă să se livreze ceva”, a concluzionat el.

