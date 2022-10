Cei doi au trecut printr-un divorț greu, iar acum, la 12 ani de la separare, nu mai au niciun fel de relație. „A fost o eliberare care s-a produs în timp. Pentru mine a fost ca un câștig. Aveam tot spațiul pentru mine, aveam loc să mă desfășor, aveam loc să mă ocup de mine și să fac ceea ce vreau eu”, a declarat vedeta, conform Spynews.

Carmen Negoiță povestește că a ajuns la psiholog cu fiica ei și a lui Ionuț Negoiță. Copiii lor, fata și băiatul, au suferit mult, spune ea. „N-a fost ușor pentru ei (n.r. copii). Nu s-a văzut niciodată, dar am dormit un an și jumătate între ei doi, ca să-i scot din pat. Mai ales Ingrid, care era foarte atașată de mine. A trebuit să merg foarte mult timp la psiholog cu ea. (…)

Multă lume m-a blamat, mai ales din cei cunoscuți, care mi-au zis ”de ce divorțezi, că tu nu ai grija zilei de mâine și ar trebui să fii fericită”, ori viața nu înseamnă numai asta. Mi-am asumat faptul că nu o să-mi permit nici pe sfertul sfertului din ceea ce-mi permiteam, dar am ajuns la concluzia că e mai important să încep să mă dezvolt ca om.”, a mărturisit Carmen Negoiță.

„Pentru mine a fost o maturizare extrem de bruscă acea relație”

Întrebată despre motivul divorțului, Carmen Negoiță a explicată că relația ei cu Ionuț Negoiță nu a fost așa cum mulți o vedeau. „Eu am fost foarte convinsă. Pentru mine au fost mulți, mulți ani și multe experiențe înainte de … Am zis că la un moment dat o să scriu o care despre asta, pentru că toată lumea a considerat că este roz acea relație, dar … vai de mine. Am suferit foarte mult. Pentru mine a fost o maturizare extrem de bruscă acea relație. (…)

Nu pot să spun nici că-l urăsc, dar nici că … este un fel de resemnare și detașare totală. (…) Unde te poate afecta un om, care, pentru el, scopul lui în viață sunt numai banii … fix acolo. Să te facă să simți cât mai multe lipsuri, ca el să se pună pe o poziție, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o gândire foarte limitată.”, a mai spus vedeta.

Carmen Negoiță și Ionuț Negoiță au fost căsătoriți timp de 11 ani. Cei doi au divorțat în anul 2010, iar rodul iubirii lor e cei doi copii pe care îi au împreună, Ingrid și Harold. Băiatul lor a are 20 de ani, e student în Elveția.

