Cursă pentru ultima șansă cu ghinion în cazul Oanei Paraschiv și al lui Mihai Găinușă: concurenții s-au confruntat cu o situație fără precedent la Asia Express, luptându-se să înainteze pe traseu în ciuda șoferilor opriți la autostop care nu cunoșteau destinațiile celor doi. Toți șoferii au făcut greșeli, întârziindu-i pe Oana și Găinușă. Oboseala și dificultatea cursei i-au împovărat și mai mult pe cei doi competitori, care au ajuns astfel ultimii la Irina Fodor, primind durerosul verdict al eliminării.

După emoționantul moment al scrisorilor, Irina Fodor a făcut ieri la careu bilanțul cardurilor cu Zeități adunate de fiecare echipă. Astfel, cel mai mare punctaj a fost obținut de Ioana State și Mane Voicu, câștigătorii biletelor de aur care au intrat direct în etapa finală din Bali. Restul perechilor au luptat într-o cursă pentru ultima șansă infernală ca să câștige dreptul de a fi în etapa finală de pe Drumul Zeilor. Epuizați, după ce s-au chinuit din răsputeri să care zeci de kilograme de sulf pentru una dintre probe și au abandonat o parte din greutate, Oana și Mihai au înaintat tot mai greu pe traseu, încheind cursa ultimii după șirul de peripeții de la autostop.

Recomandări Un tată și-a manipulat psihologic fiul pentru a-și demoniza mama. Bărbatul a fost condamnat la închisoare, sentință fără precedent în România

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Astfel, după zece etape în care nu s-au dat bătuți, Oana și Mihai au părăsit Drumul Zeilor chiar înaintea Finalei. „Aici, în Asia Express am trăit toate emoțiile: de la dezamăgire și disperare până la bucurie și recunoștință. Asia Express este o altă viață, plină de experiențe noi. Pare că ești scos din trupul tău și simțirile tale și trăiești o altă viață, tot a ta, plină de o multitudine de emoții. Eu cred cu tărie că nu destinația e importantă, ci drumul”, a declarat Mihai Găinușă, vizibil emoționat.

„Pentru mine Asia Express a fost cel mai bun terapeut, pe care nu l-am găsit în ultimii cinci ani. Așa că eu deja sunt câștigătoare, pentru că de-asta am venit aici, ca să-mi înfrunt temerile. Mă întorc acasă mai sănătoasă și mai puternică. Nu vreau să fiu tristă. Am descoperit că, în ultimele două săptămâni, aveam acest gând: că ar fi frumos să ajungem în finală. Dar eu nu am plecat de acasă cu gândul ăsta… Am cunoscut niște oameni minunați în Asia Express și sunt foarte fericită că am ajuns până aici”, a mărturisit Oana Paraschiv.

Recomandări Cu banii la vedere. PSD a cheltuit 90% din suma totală pusă la bătaie de candidații la Președinție în prima săptămână de campanie

Cele trei echipe care au ajuns în etapa finală Asia Express din Bali sunt: Nicolai Tand și Sorin Brotnei, Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu, Ioana State și Mane Voicu. Duminica aceasta, de la ora 20.00, la Antena 1, ei se vor întrece pe ultima parte a traseului care duce spre marele trofeu al sezonului 7 Asia Express.



Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News