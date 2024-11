Surorile Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu au părăsit competiția chiar înainte de marea finală a sezonului 7 Asia Express, după ce au pierdut în fața echipelor Ioana State & Mane Voicu și Sorin Brotnei & Nicolai Tand. Deși au fost triste să plece atât de aproape de linia de finiș, Carmen și Andreea s-au arătat fericite și împăcate pentru parcursul impresionant din concurs.

„Suntem fericite și împăcate că am ajuns până aici (…) Nu o să plângem acum, ne bucurăm că am avut ocazia să participăm”, au transmis surorile.

Înainte de eliminare, echipele au fost puse în fața unor probe dificile, iar surorile au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor, primind două cufere. Din nefericire, în unul dintre acestea se afla zeul roșu, simbol al eliminării, ceea ce le-a forțat să iasă din competiție.

Acum, lupta finală se dă între Ioana State & Mane Voicu și Sorin Brotnei & Nicolai Tand, cele două echipe fiind pregătite să se confrunte pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Irina Fodor a anunțat la ceremonia finală că echipa formată din Ioana State și Mane Voicu a fost prima calificată în marea finală, iar, ulterior, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost desemnați finaliști după ce au evitat eliminarea.

Marea finală va fi difuzată în această seară la Antena 1, unde publicul va afla care dintre cele două echipe va câștiga premiul și titlul de campioni ai sezonului 7.

În episodul 44 al sezonului 7 Asia Express – Drumul Zeilor, din data de 12 noiembrie 2024, concurenții au ajuns în locul în care se produce cea mai scumpă cafea din lume, Kopi Luwak.

Kopi Luwak sau cafeaua zibetei indoneziene – care a atras atenția la Asia Express – este cea mai exclusivistă cafea din lume. Este o cafea procesată într-un mod inedit, iar în acest moment este sortimentul cel mai scump din lume. Kilogramul de cafea Kopi Luwak costă până la 400 de dolari, iar piețele sale principale de desfacere sunt SUA și Japonia.

Mesajul transmis de Carmen Negoiță, după ce a fost eliminată de la Asia Express

În urmă cu puțin timp, Carmen Negoiță a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a povestit despre experiența sa la Asia Express.

„Știu că am mai spus-o și o să mai spunem. Asia Express este cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o. Grea, mult mai grea decât ce se vede la televizor, dar atunci când îți iese ceva ești în rai. Rai care poate să dureze o zi sau 5 minute. Brusc nu ți se mai leagă un autostop sau o probă și iar ești în iad. Am folosit aceste cuvinte fix ca să înțelegeți puțin emoțiile extreme prin care treceam. Uneori păream bipolare, dar acum râzi, acum plângi. Știi că ești mort de foame, obosit, dormi pe unde apuci și logic ar fi să vrei să pleci acasă, în confort. Dar nu poți. Ești un dependent de adrenalină, care vrea mai mult și mai mult. Este o experiență pe care nu ai cum să o înțelegi pe deplin, decât dacă o trăiești. Și noi am trăit la maximum aceste două luni, iar pentru asta vă mulțumim. Mulțumim producției, oamenilor minunați din spate care au avut grijă de noi, care ne-au încurajat și care ne-au certat când o luam razna. Am avut două echipe minunate în Asia, doi reporteri și doi cameramani care au fost familia noastră. Nu am văzut niciodată o asemenea organizare. Mulțumim celor de acasă, care ne-au încurajat și au ținut cu noi până în ultimul moment. Și mulțumim familiei noastre numeroase, pentru că tremurau acasă, așteptând un telefon în care să le zicem că mai stăm puțin în competiție. A fost magic”, a transmis fosta concurentă de la Asia Express 2024.

