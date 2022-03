Continuă căutarea celui mai amuzant concurent „iUmor” al anului 2022, iar pentru o jurizare mai aprigă, Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo li se va alătura în această ediție Carmen Tănase. Actrița revine în platoul „iUmor”, dar de această dată în postura de jurat.

„Nu voi juriza dur, pentru că în general am o abordare prietenoasă”

„Acum am ocazia să îmi îndeplinesc una dintre dorințele profesionale: să fac parte dintr-un juriu. Vreau să mă simt bine și mi-ar plăcea să văd numere cât mai haioase, care să mă facă să râd natural. Nu voi juriza dur, pentru că în general am o abordare prietenoasă și consider că munca din spatele numărului merită punctată. Orice om care urcă pe scena «iUmor» face un efort să aibă un număr cât mai bun, iar asta va reprezenta deja un punct la nota finală”, a spus cel de-al patrulea jurat „iUmor” din această duminică.

Surprizele de care va avea parte noua membră a juriului, numerele prezente pe scenă, dar și botezul roast-ului pot fi urmărite în cea mai nouă ediție „iUmor”, duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Săptămâna trecută, Micutzu a fost al patrulea jurat de la „iUmor”.

