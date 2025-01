În decembrie 2020, în mare secret, Florin Ristei s-a logodit cu iubita de la vremea aceea, cu Naomi Hedman. Abia în vara lui 2021 a și recunoscut. „M-am și logodit. N-am zis-o nimănui. Sunt logodit de pe data de 30 decembrie a anului trecut”, a declarat Florin Ristei în podcastul HappyFish Tv.

În cadrul aceluiași interviu, Florin Ristei a declarat că avea deja planuri de nuntă cu logodnica. El a dezvăluit faptul că își dorea ca în deschiderea marelui eveniment să cânte Bruno Mars, în timp ce superba lui iubită era de o altă părere. Naomi Hedman o admiră pe Loredana Groza.

Între timp lucrurile s-au schimbat, Florin Ristei și Naomi Hedman s-au despărțit. Deși discret privind separarea, în podcastul lui Speak. Florin Ristei a vorbit despre achiziționarea bijuteriei care a stat pe degetul lui Naomi Hedman.

Inelul a costat aproximativ 2.500 de euro. Acest detaliu, povestit într-un cadru relaxat, a fost completat de o mărturisire amuzantă din partea lui Speak, care a adăugat că și el a investit o sumă similară în inelul pentru logodnica sa, Cristina Ștefania.

„Florin, nu vrea să-mi zică cât a dat pe… pe cercelul ăla de logodnă, inelul, mă scuzați. Și tu și eu am aflat ieri, breaking news, că el a fost logodit cu Naomi”, a spus Speak.

„Tu cât ai dat pe el? Ia zi-mă, ia zi-mă cât te-a dat pe el”, a răspuns Florin Ristei.

„Dacă îmi zici, ți-o zic și eu”, a spus Speak. „Cât am dat pe el? Cred că 2.500”, a fost suma dezvăluită de Florin Ristei. „Și eu, un pic mai mult. Tot, până în 3.000. De euro”, a spus la rândul său și Speak.

S-au despărțit în 2023

Florin Ristei și Naomi Hedman, care au trăit o poveste de dragoste timp de mai mulți ani, au decis să pună capăt relației în 2023. Motivul separării a fost distanța, care a făcut dificilă menținerea poveștii lor de dragoste. Recent, cântărețul a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre fosta sa iubită, în cadrul podcastului găzduit de Speak.

În timpul podcastului, Florin Ristei a fost întrebat de Speak care a fost cel mai important moment din relația sa cu Naomi Hedman. Deși inițial a părut reținut, artistul nu a ezitat să răspundă. Răspunsul său a atras atenția fanilor și a stârnit numeroase comentarii pe internet, însă Ristei nu a dat detalii suplimentare despre ceea ce a considerat „momentul definitoriu” al poveștii lor de iubire.

„Nu consider că a fost unul wow, încât să sar după el. OK… dacă ar fi să aleg… Păi, când ne-am logodit”, a răspuns Florin Ristei.

„Bă, stai, tu ai fost logodit cu Naomi? (….) Și cum ai cerut-o?”, a întrebat Speak. „Acasă (…) Dar a fost repede atunci, în primele 4 luni. După aia de aia am stat liniștit. Eu sunt mai pragmatic așa, să știi. Adică sunt emoțional, dar nu consider că primul «te iubesc» și cererea în căsătorie… astea sunt niște momente pe care mi le aduc aminte. Dar am momente mai mari într-o relație care mă fac să mă gândesc cu bucurie la relația aia decât astea definitorii”, a adăugat Florin Ristei.

