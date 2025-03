Invitați împreună în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Anca Țurcașiu și Călin Șerban au dezvăluit că, deși se știu de zeci de ani, formează un cuplu din ultimele zile ale anului 2023.

Cum și-a cunoscut Anca Țurcașiu iubitul

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a spus Anca Țurcașiu la PRO TV.

„Ne știam de pe plajă din Mamaia. Eu m-am ocupat de o plajă, am fost instructorul fostului ei soț. Așa ne-am cunoscut. Eu am 51 de ani. A venit în Brașov, la un eveniment de Revelion, în decembrie 2023, și m-a sunat să ieșim la o plimbare. Și am zis ok. Eu locuiesc chiar în centrul orașului, m-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul”, a completat Călin Ștefan.

Apoi, Anca Țurcașiu a afirmat că nu s-a gândit niciodată că va ajunge să aibă o relație cu actualul ei iubit, dar Călin Ștefan o completează perfect.

Locuiesc și la București, și la Brașov

„El face foarte multe sporturi extreme. A fost sportiv toată viața. Avem foarte multe lucruri în comun. Când am început relația, am realizat că și mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni. Niciodată nu ne-am gândit că ar putea să fie altceva între noi, în afară de o relație de prieteni… Apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. E prietenul meu de o viață.

Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin divorț vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun. Și avem timp să călătorim, să plecăm peste tot în lumea asta… Contează foarte mult. Suntem într-un moment al vieții… Ne-am întâlnit într-un moment propice, putem să facem multe lucruri împreună”, a mai spus Anca Țurcașiu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Artista a mai afirmat că locuiesc împreună, când la București, când la Brașov, și își doresc să meargă în cât mai multe vacanțe: „Ne-am mutat împreună, când la București, când la Brașov, avem două locuri în care stăm. Vrem să facem cât mai multe călătorii, ca să ne îmbogățim sufletele. Am făcut multe lucruri inedite împreună”.

Cei doi au vorbit despre căsătorie

Cătălin Măruță i-a întrebat pe cei doi dacă se gândesc la căsătorie și dacă se văd din nou în fața altarului, însă atât Anca Țurcașiu, cât și Călin Ștefan au spus că nu iau în calcul acum această variantă.

„Ideea de căsătorie poate să fie destul de… nu știu… fiecare a avut un mariaj… O verighetă, dacă o pui pe deget, o scoți. Noi sperăm să avem o viață, restul vieții noastre, că suntem amândoi maturi”, a spus Anca Țurcașiu.

Ea fost completată de Călin Ștefan: „Avem păreri identice despre ce înseamnă mariajul… e doar o hârtie. De ce am face-o? Trăim cea mai frumoasă viață din restul vieții noastre”.

