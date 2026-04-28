Dorian Popa și partenera sa, Andreea, și-au unit destinele în urmă cu câteva zile, într-o nuntă elegantă, organizată într-un cadru restrâns, dar spectaculos. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, unde decorul de poveste a completat perfect atmosfera emoționantă.

Toată atenția a fost îndreptată asupra Andreei, care a impresionat cu nu mai puțin de două rochii de mireasă. La cununia civilă, aceasta a purtat o rochie lungă, tip sirenă, realizată dintr-un material rafinat, care i-a pus în valoare silueta. Cea de-a doua ținută, o rochie scurtă, a fost la fel de spectaculoasă, perfectă pentru petrecere și dans.

Rochia de mireasă a fost realizată în 1.000 de ore

Una dintre rochiile purtate de Andreea a fost creată într-un atelier din București, unde croitoresele au lucrat aproximativ 1.000 de ore pentru a obține rezultatul final. Atenția la detalii și execuția impecabilă au transformat piesa într-o adevărată operă de artă.

Prețul unei astfel de rochii nu este deloc mic: pornește de la aproximativ 10.000 de lei și poate ajunge până la 16.000 de lei, în funcție de preferințe și complexitate, potrivit spynews.ro.

Cunoscut pentru stilul său de viață extravagant, Dorian Popa a demonstrat încă o dată că nu face compromisuri atunci când vine vorba despre fericirea soției sale. Vloggerul a scos din buzunar o sumă consistentă pentru ca totul să fie perfect în ziua cea mare.

Ce spune Dorian Popa despre nunta sa

Artistul a mărturisit că a trăit emoții intense și că evenimentul a fost chiar mai frumos decât și-ar fi imaginat. Nunta a fost organizată cu grijă, fiecare detaliu fiind pus la punct pentru a crea o atmosferă de poveste.

„A fost mai frumos decât ne așteptam și a ieșit mai bine decât ne așteptam. Pentru că, sincer îți spun, aveam emoții. Nu sunt genul care să fie mare fan nunți, probabil tocmai de aceea nu am vrut să fac o nuntă foarte mare. Am chemat pur și simplu oamenii foarte apropiați, care mă gândeam că o să fie empatici la ideea de sărbătorire în cuplu, am chemat apropiații care au și jumătăți.

Nu cred că am avut oameni singuri, dacă înțelegi ce vreau să zic. (…) Toată lumea mă speria: «Să vezi că nu o să ai timp de aia, să vezi că nu o să poți să faci aia, să vezi că o să fie așa». Nu a fost în niciunul dintre felurile negative despre care auzeam, a fost foarte frumos, a fost distractiv, ne-am simțit bine și ne-am întâlnit cu invitații ca la o petrecere a noastră.

Nu am stat să primim invitații ca niște oameni care, nu știu, sunt la muncă și trebuie să primească oamenii să îi ducă la mese. Acest rol l-au avut domnișoarele care ne-au ajutat cu asta”, a declarat Dorian Popa.