Anunțul vine după amânarea echipamentelor hardware promise încă din 2023, din cauza crizei globale de semiconductori.

Steam Controller se lansează în prima săptămână din mai

Controllerul va fi disponibil oficial pentru achiziție pe 4 mai, ora 20:00, ora României și va costa 99 de euro la noi în țară și în Uniunea Europeană.

Deși lansările consolei Steam Machine și a headset-ului VR Steam Frame au fost amânate, Valve rămâne optimistă.

„Momentan nu avem actualizări despre acestea, dar lucrăm din greu și sperăm să anunțăm noutăți în curând”, a declarat Pierre-Loup Griffais pentru The Verge. „Compania își menține angajamentul de a le lansa în 2026”, a adăugat acesta.

Compatibilitate și cererea imensă a publicului

Noul Steam Controller nu necesită consola Steam Machine pentru a funcționa. Acesta este compatibil cu orice calculator care rulează Steam și poate fi utilizat și ca un controler generic pentru telefoane mobile.

De la lansarea Steam Deck în 2022, fanii au cerut o versiune mai mică, asemănătoare unui gamepad. Potrivit sursei citate, echipa Valve a confirmat că își dorește să transforme această cerere în realitate.

Primele impresii și performanțe

Review-urile inițiale pentru Steam Controller sunt pozitive, deși incomplete din cauza lipsei altor produse hardware ale Valve.

Jurnaliștii nu au putut testa device-ul împreună cu consola Steam Machine sau în realitatea virtuală alături de Steam Frame.

Detalii suplimentare despre Steam Controller

Valve a dezvăluit alte câteva detalii interesante despre noul produs:

Compania continuă parteneriatul cu iFixit pentru piese de schimb

Un număr semnificativ de controlere a fost deja produs, dar cererea ar putea depăși stocurile disponibile

Spre deosebire de modelul din 2015, procesul de producție nu este complet automatizat

Vor fi adăugate funcționalități suplimentare, cum ar fi monitorizarea mai precisă a bateriei în Steam

Se ia în considerare posibilitatea de a se putea ajusta volumul difuzorului controlerului

Unele caracteristici, precum butoanele sensibile la atingere, au fost eliminate din cauza costurilor ridicate sau a îngrijorărilor legate de fiabilitate

De asemenea, prețul controlerului ar putea fi ușor mai mare decât cel prevăzut inițial, din cauza costurilor de transport crescute.

Transportul maritim sau aerian este acum mult mai scump decât în 2023. În ceea ce privește disponibilitatea popularului Steam Deck, Valve lucrează intens pentru a răspunde cererii, și subliniază că provocările actuale sunt semnificative. „Lumea este un loc diferit față de cum era în 2023”.