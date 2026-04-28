„Vor fi peste 245, chiar în aceste minute colegii mei iau ultimele semnături. Nu vom avea emoţii, chiar dacă este un spectacol al democraţiei felul în care se formează o majoritate care votează căderea Guvernului actual. Vă spun că va trece această moţiune, fără probleme”, a spus Simion la Radio România Actualități, conform news.ro. Și a continuat: „Nu vom avea emoţii în a trece această moţiune de cenzură care reprezintă un act politic, democratic”.

Simion a susținut că unii încearcă să inducă teamă cu privire la ce urmează dacă trece moțiunea de cenzură. „Noi trebuie să revenim la democraţie şi la proceduri parlamentare. Asta este voinţa poporului român. Nu anumite grupuri de interese sau partide care nu au reprezentare parlamentară suficientă şi nu se bucură de simpatia românilor”, a completat președintele AUR.

„Este normal ca noi să ne dorim să revenim la popor, să revenim la democraţie, să taxăm toate derapajele care au existat şi să schimbăm această coaliţie. Nu ne îndreptăm în altă parte decât spre prăpastie în opinia noastră. De aceea vom depune eforturi să lăsăm poporul să decidă”, a susținut el.

Preşedintele AUR a mai spus că formaţiunea lui vrea alegeri anticipate dacă „vor fi organizate corect, de un guvern imparţial care să nu poată interveni dacă nu este mulţumit de rezultatul alegerilor”.

„ Atunci când loveşti în cei care nu se pot apăra, în loc să reduci numărul de parlamentari, în loc să tai sumele enorme care merg către partidele politice, ai o problemă. Populaţia nu te va susţine. Această guvernare, pe lângă faptul că nu are o majoritate în Parlament, nu se bucură nici de simpatia cetăţenilor. De aceea noi susţinem că este corect să mergem înapoi la votul poporului”, a mai spus el.

