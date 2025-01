Claudia Pătrășcanu și cei doi fii ai săi au petrecut finalul anului 2024 și primele zile din 2025 într-o vacanță spectaculoasă în Dubai, o destinație renumită pentru opulență și atracții de lux. Cu toate acestea, călătoria nu a fost lipsită de momente neplăcute, unul dintre ele fiind legat de prețurile ridicate din metropola arabă.

Familia a ajuns în Dubai pe 28 decembrie, iar programul a fost plin de activități, de la relaxare pe plajele însorite, la vizite prin celebrele mall-uri și piețe. Deși vacanța a fost în mare parte reușită, un episod legat de două deserturi dintr-o patiserie de lux a stârnit nemulțumirea artistei.

Într-una dintre zile, băieții Claudiei au fost atrași de aspectul spectaculos al unor prăjituri expuse. Dorind să le facă pe plac, fosta soție a lui Gabi Bădălău le-a cumpărat fără să se uite inițial la preț. Surpriza a venit însă la casă, când a descoperit că cele două deserturi costau nu mai puțin de 79 de euro. Deși arătau impresionant, gustul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, iar băieții au fost dezamăgiți.

În ciuda acestui moment amar, vacanța per total a fost una plăcută, Claudia Pătrășcanu declarând că timpul petrecut cu copiii ei a fost neprețuit. Totuși, artista a recunoscut că prețurile exorbitante și unele nemulțumiri legate de experiențe i-au redus dorința de a reveni prea curând în Dubai.

„Sincer, Nicholas are dreptate. 79 de euro două prăjituri. Le-au văzut copiii și «Vrem, vrem». Vii în Dubai să nu mănânci o prăjitură bună și zic fie, pentru ce muncim? 79 de euro… Deci eu nu mai dorm (n.r. râde). Măcar dacă erau bune, arată bine, le mănânc doar că au fost 79 de euro, s-ar putea să le iau la pachet chiar (n.r. râde) (…) A fost frumos, e ultima zi de vacanță în Dubai, dar nu mai vin curând”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au întâlnit în Dubai

Dubaiul, destinație preferată de vedetele din România, a fost gazda unei întâlniri inedite între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Cei doi au petrecut sărbătorile de iarnă în această locație minunată, împreună cu cei doi băieți ai lor. Fotografiile apărute pe rețelele de socializare arată momente frumoase petrecute în familie, sugerând o atmosferă relaxată și plină de bucurie, potrivit spynews.ro.

Claudia Pătrășcanu, cunoscuta cântăreață, a decis să își ducă copiii într-o vacanță specială, departe de frigul din România. Surpriza a venit însă când s-au întâlnit cu tatăl copiilor, Gabi Bădălău, în aceeași destinație. Dubaiul, cu peisajele sale spectaculoase și hotelurile luxoase, a oferit cadrul perfect pentru reîntâlnirea celor doi părinți.

Pe lângă Crăciunul și Revelionul petrecute aici, Claudia a povestit pe rețelele sociale despre experiențele inedite trăite alături de cei mici, dezvăluind detalii din vacanță.

„Crăciun fericit! S-a dus Crăciunul, vine Revelionul și uite așa trecem rapid în anul următor și uite cum am ajuns eu și în vacanță. Mamă, ce vacanță. Ce frumos e și chiar vreau să împărtășesc cu voi bucuria mea sufletească, nu merg eu în vacanță zi de zi, săptămânal sau lunar, dar măcar acolo două-trei vacanțe pe an, dar vacanțe din astea sănătoase. Acum suntem în Dubai, stăm nouă zile și astăzi am ajuns și abia aștept să descoperim Dubaiul așa cum mai vedem și noi pe diferite story-uri”, spunea Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

