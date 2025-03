Cântăreața Claudia Pătrășcanu a fost acuzată de Rodica Bădălău, mama lui Gabi Bădălău, de defăimare. Pe lângă procesele de durată pe care le-a avut cu fostul soț, vedeta a mers în instanță chemată și de fosta ei soacră. Acum, procesul de defăimare s-a încheiat, Claudia Pătrășcanu a câștigat.

„Respinge cererea precizată având ca obiect acțiune în răspundere delictuală, formulată de reclamanta Rodica Bădălău în contradictoriu cu pârâta Claudia Pătrășcanu, ca neîntemeiată”, este soluția pe scurt, dată de judecători.

În plus, mama lui Gabi Bădălău este bună de plată. Instanța a decis că va trebui să achite și cheltuielile de judecată, dar, totodată, poate face apel în 30 de zile. „Obligă reclamanta (n.r. – Rodica Bădălău) la plata către pârâta (n.r. – Claudia Pătrășcanu) a cheltuielilor de judecată în cuantum de 9000 de lei, reprezentând onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Povestea „haiducului” Vasile Blidaru, trădat de soția unui camarad: „Agenta a luat măsuri”

În continuare, la Judecătoria Constanța, Claudia Pătrășcanu și Rodica Bădălău ar mai avea un proces. Mama lui Gabi Bădălău a acuzat-o pe vedetă că ar fi pus microfoane printre lucrurile copiilor. Din căsnicia cu Gabi Bădălău, Claudia are doi copii, care locuiesc cu ea, dar merg și în casa tatălui și a bunicilor.

Ce a zis Rodica Bădălău despre Claudia Pătrășcanu

La începutul acestui an, după ce a ieșit din sala de judecată, Rodica Bădălău a făcut declarații la Antena Stars despre Claudia Pătrășcanu, fosta ei noră. „Îmi pare rău pentru inconsecvența Claudiei. Mi-aș fi dorit să fi spus lucrul acesta și acum 6 ani, când a început mizeria asta. Nu am vrut să fiu aici, nu-mi stă în caracter.

Am iubit-o extrem de mult pe Claudia. Am acuzat-o că a pus pe rețelele de socializare discuția pe care am avut-o în casă la mine. Am cerut despăgubiri financiare… de 41 de ani sunt învățătoare, noi muncim temeinic și serios. Știu cum se câștigă un ban. Dacă ei i s-a părut că mi s-au cuvenit lucruri, îmi pare rău. Voiam să o fac să se simtă cum muncește pentru niște bani pe care-i dă cuiva care nu-i merită”, a spus ea pentru Antena Stars.

Întrebată dacă copiilor le-ar fi mai bine la Gabi Bădălău, la fiul ei, decât la Claudia Pătrășcanu, ea a răspuns: „Nu, Doamne ferește! Niciodată nu am susținut acest lucru! Ne-am fi dorit să fim cu copiii noi, dar este normal ca ei să crească la mamă. Cum ar fi fost să ne apucăm ca nebunii să ce? Să luăm noi copiii?

Recomandări Televiziunea Română se pregătește să lanseze o emisiune cu Toni Grecu și grupul Divertis. Horia Brenciu se ocupă de producție și va încasa 220.000 de euro de la postul național

Copiii trebuie să crească cu mama!”, a exclamat Rodica Bădălău.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News