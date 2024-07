Delia a atras atenția din nou cu ținuta excentrică purtată la Neversea. De data asta, vedetele au fost ghetele Newrock. Inedita pereche de încălțăminte este făcută din piele, are multiple buzunare cargo și catarame decorative, precum și o platformă cu șuruburi. O astfel de pereche de ghete costă 1557 de euro, potrivit Unica!

Delia a povestit în mediul online că nu a fost mulțumită de programul Neversea, precizând că a trebuit să cânte la ora 19:00, când încă era foarte cald afară.

„Ieri m-am enervat un pic că era cald și ora aia, să cânt la 7 nu prea-mi place mie. Nu sunt fan. Cânt la orice oră, dar nu se văd luminile de pe scenă. Aia a fost ora pe care am primit-o, nu e problemă. Dar e altceva când cânți după ce se duce soarele. Sunt oamenii moleșiți, ofiliți. A fost caniculă. A fost rău, real. Nu sunt eu drama queen, dar trebuia să fie briză și nu ceva răuț”, a afirmat cântăreața pe InstaStory, potrivit Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări „Va fi o săptămână de foc”. Valul de căldură se accentuează în sudul țării. Temperaturi de 40 de grade la umbră

Delia spune că a ales să se concentreze mai mult pe cântat decât pe dans, asta și din cauza ghetelor pe care le-a purtat pe scenă.

„Dar de nervi ce-am avut am cântat… a fost pe performanță vocală mai mult că nu prea am avut chef să dansez că aveam niște bocanci dubioșei. Și am avut niște distorse în voce și niște nebuneli. Atâta e, atât sunt ce să fac. N-ai cum, improvizații, multe improvizații că nu cânt aceeași melodie de fiecare dată la fel. Nu am cum, nu mă lasă ADHD-ul din mine. Nu am cum, schimb melodia de fiecare dată, e altă piesă”, a continuat ea.

„Nu cânți câteodată mai slab și altă dată mai bine, nu e vorba de asta, dar te concentrezi pe energia, pe vibe-ul când e copleșitor de frumos și e energia aia bună rău.

Dacă lumea e bătută în soare în cap leșinată, bagi așa, e mai teatrală treaba. Foarte interesant cum se schimbă dinamica în funcție de context, de temperaturi, de lumina zilei, de faptul că nu e întuneric și nu e soare”, a explicat Delia pe rețelele de socializare, potrivit sursei citate.

Urmărește-ne pe Google News