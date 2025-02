Muzica ȋnseamnă ȋnainte de toate emoţie ȋn formă pură și asta o vor resimţi pe pielea lor telespectatorii, urmărind cea mai nouă ediţie X Factor difuzată ȋn această seară, de la 20.00, la Antena 1. Noi voci senzaţionale și noi povești incredibile vor răsuna pe scena X Factor, devenind inspiraţie pentru cei de acasă. Este și cazul lui Sharon Varga, un copil care la doar 16 ani a trăit cât pentru o viaţă ȋntreagă. Strada i-a fost casă, de cele mai multe ori, iar muzica, un colac de salvare atunci când avea mai multă nevoie. O poveste emoţionantă, ȋn versuri, se va auzi diseară, la X Factor.

„Am 16 ani. De mică am fost crescută ȋntre băieţi, mai mult pe străzi. Viaţa de cartier e o viaţă pe care nu oricine e ȋn stare să o suporte!”, și-a ȋnceput Sharon povestea.

„Mama ne-a crescut singură, s-a sacrificat foarte mult, ne-a fost și mamă, și tată. Şi acum are două joburi, ca să ne poată ȋntreţine. Am avut multe perioade grele, de multe ori nu aveam bani să plătim facturile, stăteam fără căldură. De multe ori mâncam pâine și zahăr, dar pentru mine n-a contat, eram cu mama și cu fraţii mei. Mama e eroina mea! Uneori mă simt vinovată că ȋncă nu am reușit să fac ceva ca să pot să am eu grijă de ea! Singurul meu scop e să o fac pe mama mândră, să ajung undeva cu muzica și să pot să ȋi spun «gata, mama, de astăzi nu mai muncești!»”, a mai dezvăluit tânăra concurentă.

„Am văzut multe lucruri pe care alţi copii, la 16 ani, nu le văd!”

Întrebată cum și-a ales melodia pe care a interpretat-o la X Factor, Sharon Varga le-a spus: „Piesa mă reprezintă, așa e viaţa mea, am văzut multe lucruri pe care alţi copii, la 16 ani, nu le văd!”. Întregul moment al lui Sharon va putea fi urmărit ȋn această seară, de la 20.00, ȋn cadrul celui mai nou episod X Factor, de la 20.00, la Antena 1.

Noul sezon X Factor aduce mai mult decât muzică – aduce povești de viață autentice și inspirație pentru generații, în fiecare duminică, de la 20.00, la Antena 1.

