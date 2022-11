Bianca Drăgușanu a explicat că și afacerea ei cu haine a fost afectată în pandemie, mai ales că nunțile, botezurile, evenimentele private au fost anulate. Acum, după ce toate s-au reluat, ea anunță că în atelierul ei, croitoresele au muncit mult, cererea a fost mare.

„Anul acesta e unul excelent pentru mine. În primul rând fiindcă am scăpat de pandemia aceea penibilă. Bine, nu uit că după pandemie ne-am trezit imediat cu un război! Dar în absența pandemiei, româncele au revenit la viața lor normală. Și în acest an pot spune că s-au măritat într-o veselie!”, a povestit Bianca Drăgușanu, care a vândut în acest an o rochie cu aproximativ 1.000 de euro.

„Când am pornit în 2022, în stoc aveam circa 1.000 de rochii de mireasă. Acum, la început de noiembrie, nu cred să mai fie mai mult de o sută. Ca atare, pot spune că am parte și de un interes sporit din partea româncelor, și de o marfă de calitate, dar și de vânzări foarte bune!”, a spus ea.

Și a continuat: „Româncele știu să aleagă, au un bun gust aparte. Și la calitate, și la frumusețea modelului, dar ținând cont și de sumele cerute. La mine, cele mai multe rochii cumpărate au fost cele al căror preț s-a învârtit în jurul a 1.000 de euro. Nu pot decât să mă bucur că am făcut atâtea fete fericite!”.

Totodată, ea a și povestit cum relaționează cu clientele ei, când vine vorba despre rochiile pe care le doresc. Mereu le face propuneri, mereu se consultă cu ele. „De 14 ani de când am intrat în domeniul acesta nu am mers niciodată decât pe intuiția personală. Atunci când aleg ceva, ca să le propun clientelor mele, o fac întotdeauna privind cu atenție, dar și atingând materialul rochiei.

Am o relație aparte cu mătasea, cu dantela, cu materialele de calitate cu totul aparte, care parcă mă salută la atingerea mea. Și atunci când știu că acolo se ascunde o mică comoară, mă grăbesc, desigur, să o duc la mine acasă”, a mai spus ea pentru playtech.ro.

Bianca Drăgușanu are și un magazin online cu haine de blană și de piele și, în plus, ea are mai multe contracte de imagine. Câștigă și 100.000 de euro pe an de la un studio de videochat care îi folosește imaginea.

