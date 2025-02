După o perioadă tumultuoasă marcată de divorț și trădare, Cătălin Bordea iubește din nou și este pregătit să înceapă un nou capitol în viața sa. Într-un interviu pentru Cancan, comediantul a făcut primele dezvăluiri despre noua sa relație și planurile de viitor.

După divorțul de fosta soție, care l-a părăsit pentru Spike, Cătălin Bordea pare pregătit să devină tată. Juratul de la iUmor a recunoscut că terapia și sportul au fost esențiale pentru a-și reveni după despărțirea dificilă.

„Nu sunt pregătit, dar mă simt capabil. Chiar îmi doresc. Pregătit nu o să fii niciodată, mereu va exista 10% de teamă. Nu vei mai putea pleca oricând, dar e un sacrificiu care merită. Cred că o să fiu preferatul copilului. Așa fac și cu copiii lui Cortea, dar ei mă pârăsc că le dau ciocolată pe ascuns. Așa aș fi! Aș fi un tata cum nu a fost taică-miu: prezent. Dacă tot l-aș părăsit, l-aș suna să-l anunț: uite care e treaba, nu e vina ta, tu ești mega drăgălaș, dar eu trebuie să plec, văd dacă mă mai întorc. Aș fi un tată ok, nu sunt panicos”, a spus Cătălin Bordea.

„Îmi doresc fată, pentru că îmi sunt dragi”

Actorul de comedie își dorește să aibă o fetiță. „Îmi doresc fată, pentru că îmi sunt dragi. Mă uitam și la Cortea și fiica lui. E o legătură incredibilă. El se topește când vorbește cu ea”, a adăugat vedeta.

Pe plan profesional, Cătălin Bordea are motive de bucurie. Luna aceasta va avea loc premiera filmului „Mentorii”, în care joacă alături de Adrian Titieni, Dorian Popa și Loredana Groza. Totodată, actorul se implică activ în clubul său de stand-up din București, continuând să aducă zâmbete pe fețele spectatorilor.

Cum și-a cunoscut Cătălin Bordea iubita

Bordea a povestit cum și-a cunoscut actuala parteneră în mediul online și a recunoscut că încă de la prima conversație au descoperit un element ciudat care i-a legat imediat. După o despărțire dureroasă de Livia, fosta soție, care a fost implicată într-un scandal sentimental cu artistul Spike, actorul mărturisește că acum este fericit și optimist cu privire la viitor.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era «for worse, for better, forever» (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a spus Cătălin Bordea.

