Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat show-ul America Express – Drumul Aurului, iar experiența aceasta este una de neuitat pentru ei. În cele două luni de competiție, cei doi au descoperit multe lucruri neștiute despre ei.

Invitat la podcastul lui Damian Drăghici, Cătălin Bordea a mărturisit că a început să facă terapie imediat ce s-a întors de la America Express. Juratul de la „iUmor” lua în râs posibilitatea de a merge la psiholog, asta până când a avut și el nevoie să meargă.

„Da, și încă fac (n.r. terapie). Este o chestie foarte importantă. Eram împotriva înainte, dacă îmi ziceai că mergi la psiholog… Eu eram moldovean până la capăt. Eram cu chestii de alea «Nu-mi permit să fac terapie, nu-mi permit să intru în depresie». Unde mergi? (…). Am avut toate chestiile astea, până acum. După America după ce m-am întors, am început cu terapie, cu citit foarte mult. Acolo am pățit o chestie foarte… și încă mi se întâmplă. Mi-a dispărut frica la un moment dat. După două săptămâni am avut atac de panică, am zis «gata», iar după mi-a dispărut frica. M-am întors acasă și am intrat în alte frici, d-astea de relații personale, și am realizat că nu mai vreau. Nu mai vreau să-mi fie frică. Vreau să ajung să dețin controlul sau dacă îmi este frică de ceva să merg mai departe, așa cum s-a întâmplat și acolo”, a spus Cătălin Bordea, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat America Express – Drumul aurului

A fost o finală memorabilă, la capătul căreia marele titlu și amuleta de 30.000 de euro au ajuns la Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

„Este incredibil. Este o senzație unică. Îți vine să plângi, să mulțumești, să iei oamenii din jur în brațe. După toată ziua asta și caruselul acesta de emoții, gândul că noi suntem câștigătorii America Express este copleșitor”, a spus Cătălin Bordea.

„N-am muncit pentru ceva atât de mult în viața mea. Am avut în finală o energie cum n-am avut tot concursul. A fost o aventură senzațională. Nu se compară cu absolut nimic!” a adăugat Nelu Cortea.

Cei doi au concurat cu echipa Andreea Bălan – Andreea Antonescu în cea mai strânsă întrecere finală din istoria reality show-ului. Perechile au avut bucăți de traseu pe care au luptat umăr la umăr, sporind suspansul finalei.

A fost multă adrenalină în Marea Finală America Express, cursa trepidantă purtându-i pe concurenți prin cele mai diverse misiuni: de la rezolvarea unor ecuații în sistemul de scriere al nevăzătorilor și deschiderea unui seif într-o cameră a misterelor la zborul cu parapanta și întâlnirea cu mai multe cutii pline de surprize neplăcute.

Primele lacrimi au venit, însă, înainte de finală: aflați în camera misterelor, cei patru competitori au fost surprinși de apelurile video primite de la cei dragi, care le-au furnizat, cu această ocazie, și un prețios indiciu.

Irina Fodor a așteptat echipele la Castelul San Felipe, impresionanta fortăreață a Cartagenei, locul perfect pentru finalul aventurii supreme America Express. Primii ajunși, cei care au cucerit El Dorado, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au primit vestea victoriei cu lacrimi de fericire.

