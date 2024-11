Dincolo de activitatea lui în televiziune și în antreprenoriat, Dani Oțil are și nenumărate campanii pe rețelele de socializare. Organizează cu ajutorul diferiților sponsori concursuri cu premii pentru fanii lui. Așa s-a întâmplat și recent, pe Instagram, unde a organizat un concurs.

A anunțat și pe Facebook despre noul concurs, însă a fost taxat de unii fani, care au văzut că poartă pe cap, în sufragerie, șapcă cu numele brandului care l-a sponsorizat, având masa plină de mâncare. „Apropos, am pus pe Instagram un concurs fain și sincer. La capătul lui ma vad cu 10 urmăritori. Mâncăm, bem și lasăm tehnologia sa ne spele vasele 🤗🤣😂👀”, a transmis Dani Oțil, taxat de unii fani apoi.

„Nu te mai saturi de bani, reclame peste reclame. Măcar dacă erai afară, dar cu șapcă la interior?”. Răspunsul prezentatorului nu a întârziat să apară. „Mi-ați plătit din facturi luna trecută? V-am umblat în buzunar? Sau e doar frustrare”.

Unii l-au și apărat pe Dani Oțil: „Poftă bună și lasă-i pe răutăcioși”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Cum se împarte averea lui Silviu Prigoană. Avocatul Adrian Cuculis a spus unde ajunge pensia fostului afacerist: „Sunt patru copii”

Cine are acces la conturile cu bani ale lui Dani Oțil

Dani Oțil i-a dat acces soției la conturile sale, însă a avut parte de o surpriză. Gabriela Prisăcariu a mărturisit întâmplarea amuzantă prin care a trecut atunci când a mers la cumpărături. Dani i-a oferit un card, spunându-i că banii de acolo nu se vor termina niciodată, însă atunci când Gabriela Prisăcariu a vrut să plătească, soldul era insuficient.

Este un subiect greu! Cert este că am un card, mi l-a dat Dani și a zis să am grijă de el pentru că acolo sunt banii noștri care nu se termină niciodată! Cumva, într-un magazin, mi-a apărut sold insuficient! Am intrat în panică! Dani mi-a zis: «Ai grijă, aici sunt banii noștri, nu se termină niciodată!». Bine! Până să mă cunoască pe mine!

Nu cumpărasem ceva scump, era vorba de o sumă mică și mi-a apărut sold insuficient. Atunci mi-am dat seama că am o problemă reală! (râde) I-am zis: «Cred că cineva ne-a furat cardul sau s-a întâmplat ceva! Uite ce am pățit!». A spus: «N-are cum!». Ba are! Acum este amuzant, dar atunci m-am speriat, am crezut că am făcut ceva sau cineva ne-a furat banii de pe card!”,a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru Ego.ro.

„Da! (n.r. – încă de la început au avut finanțele la comun) Acum cheltui de pe mai multe carduri, împart cumva, ca să nu își dea seama cam câți bani am cheltuit! Distribui sumele! Îți dai seama că, de fapt, știe și îmi zice tot timpul! Toate pachetele sunt numai pentru copil, l-am înnebunit cu toți curierii! Îi zic că primesc multe lucruri, dar știe adevărul!”, a mai spus soția lui Dani Oțil pentru sursa menționată anterior.

La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News