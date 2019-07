Prezentatorul recunoaște că, atunci când el a susținut examenul de Bacalaureat, nu s-a concentrată foarte mult pe studiu, marea lui pasiune fiind sportul, însă a avut noroc să îi ”cadă” la examen subiectele pe care le învățase cel mai bine.

„Faceam parte dintr-o clasă în care eram 32 de băieți, dintre care 31 făceau fotbal și eu practicam motociclismul. Celelalte clase aveau foarte mulți băieti deștepti, care învățau bine. Îmi amintesc că m-am rugat ca la BAC să fiu într-o bancă cu un coleg care sa nu fie de la mine din clasa. Învățasem foarte bine , de Ioan Slavici, și, indiferent ce îmi pica, eu scriam ce invatasem, mergand pe principiul J”, povestește, cu umor, Cătălin Cazacu care subliniază că a promovat examenul de Bacalaureat cu nota mare, alegând limba și literatura română, limba engleza, istorie si sport (fotbal).

„Fotbalul mi-a pus cea mai mare problemă. Nu jucasem fotbal până atunci și mi-am rugat colegii să nu îmi dea pase. Timp de 45 de minute cat am nu am atins mingea, dar ma miscam bine și am argumentat ca n-a fost vina mea ca n-am primit pase. Am luat nota mare”, spune Cătălin Cazacu.

